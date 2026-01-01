Миккель Дамсгор

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Дамсгор – первый автор гола на Евро, который родился в 21 веке
#Миккель Дамсгор
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Дания выиграла Евро-2020. В наших сердцах 💔
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#Евро-2020
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Первый гол со штрафного на Евро = первый пропущенный гол Англии. Опять красиво забил парень, который расстроил Россию
#Евро-2020
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