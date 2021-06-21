Дамсгор – первый автор гола на Евро, который родился в 21 веке

Миккель Дамсгор забил в возрасте 20 лет и 353 дней. Он самый молодой игрок, который стал автором гола на Евро-2020.

Дамсгор стал самым молодым бомбардиром Дании на крупным турнирах.

Дамсгор родился 3 июля 2000 года. За день до его рождения Давид Трезеге забил победный гол в финале Евро-2000.

Дамсгор выступает за «Сампдорию». В этом сезоне он провел в Серии А 35 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.