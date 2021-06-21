Миккель Дамсгор
Евро-2020
Россия
Дания
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#Миккель Дамсгор #Евро-2020 #Россия #Дания

Дамсгор – первый автор гола на Евро, который родился в 21 веке

вчера, 23:00

Это случилось в матче третьего тура Евро-2020 группы В против России. Дания забила первым ударом в створ.

Матч завершен
Россия
Дзюба 70
1:4
Матч завершен
Дания
Дамсгор 38
Поульсен 59
Кристенсен 79
Мехле 82
  • Миккель Дамсгор забил в возрасте 20 лет и 353 дней. Он самый молодой игрок, который стал автором гола на Евро-2020.
  • Дамсгор стал самым молодым бомбардиром Дании на крупным турнирах.
  • Дамсгор родился 3 июля 2000 года. За день до его рождения Давид Трезеге забил победный гол в финале Евро-2000.

Дамсгор выступает за «Сампдорию». В этом сезоне он провел в Серии А 35 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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Источник:
Opta
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