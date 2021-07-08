Евро-2020
Харри Кейн
Англия
Дания
Йоаким Меле
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Англия #Дания #Йоаким Меле #Харри Кейн

Разбираем скандальный пенальти Англии. Был ли фол? Почему судья сам не посмотрел повтор?

44 минуты назад

Сборная Англии обыграла Данию 2:1 и вышла в финал Евро-2020. В основное время матча команды сыграли вничью 1:1, а в овертайме все решил пенальти, который поставил голландский судья Данни Маккели. Удар Харри Кейна отразил Каспер Шмейхель, но Кейн добил мяч. Так Англия повела и додержала необходимый результат.

Пенальти стал самым обсуждаемым моментом матча. Вот что произошло на 102-й минуте.

Рахим Стерлинг ворвался в штрафную датчан и в борьбе с Йоакимом Меле и подлетевшим к ним Матиасом Йенсеном оказался на газоне. Как выглядел эпизод на телекартинке:

Скриншоты с трансляции «Первого канала»

Скриншоты с трансляции «Первого канала»

Скриншоты с трансляции «Первого канала»

Так это выглядело на первом повторе:

Скриншоты с трансляции «Первого канала»

Скриншоты с трансляции «Первого канала»

Скриншоты с трансляции «Первого канала»

А вот другой ракурс:

Скриншоты с трансляции «Первого канала»

И чуть поближе:

Скриншоты с трансляции «Первого канала»

Скриншоты с трансляции «Первого канала»

Маккели подождал вердикт ВАР, а затем утвердил пенальти. Судьей на ВАР был голландец Пол ван Букель, его ассистенты – соотечественник Кевин Блом, немец Кристиан Гиттельманн и поляк Павел Гил.

Удар Кейна отбил Шмейхель.

УЕФА

После повторного удара шансов не было.

УЕФА

Меле, чье действие судьи посчитали фолом, расплакался после матча.

Скриншоты с трансляции «Первого канала»

Скриншоты с трансляции «Первого канала»

Почему же Маккели не пошел к экрану, чтобы пересмотреть эпизод? После проверки эпизода ВАР у судьи есть три варианта:

  • Оставить решение в силе.
  • Посмотреть момент в повторе.
  • Отменить решение.

Маккели назначил пенальти, а после консультации с ВАР подтвердил решение. Вероятно, арбитры на ВАР согласились с ним.

Пенальти часто решают судьбу Англии на Евро, в последних турнирах так было пять раз из шести. Как правило, это было с послематчевыми пенальти.

На Евро-2000 сама Англия вылетела в группе на последних минутах матча против Румынии. Виновником был Фил Невилл, который привез пенальти. Просто совпадение: тоже крайний защитник, как и Меле.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Первый гол со штрафного на Евро = первый пропущенный гол Англии. Опять красиво забил парень, который расстроил Россию
Слабое место Дании – прострелы и подачи. Так она пропустила почти все свои голы на Евро
Англия впервые вышла в финал Евро – после 53 лет ожидания и десяти попыток. Половина из них связаны с пенальти
«Пенальти проплатиНи». Соцсети кипят из-за скандальной победы Англии
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Англия
#Дания
#Йоаким Меле
#Харри Кейн