Разбираем скандальный пенальти Англии. Был ли фол? Почему судья сам не посмотрел повтор?

Сборная Англии обыграла Данию 2:1 и вышла в финал Евро-2020. В основное время матча команды сыграли вничью 1:1, а в овертайме все решил пенальти, который поставил голландский судья Данни Маккели. Удар Харри Кейна отразил Каспер Шмейхель, но Кейн добил мяч. Так Англия повела и додержала необходимый результат.

Пенальти стал самым обсуждаемым моментом матча. Вот что произошло на 102-й минуте.

Рахим Стерлинг ворвался в штрафную датчан и в борьбе с Йоакимом Меле и подлетевшим к ним Матиасом Йенсеном оказался на газоне. Как выглядел эпизод на телекартинке: