Разбираем скандальный пенальти Англии. Был ли фол? Почему судья сам не посмотрел повтор?
Сборная Англии обыграла Данию 2:1 и вышла в финал Евро-2020. В основное время матча команды сыграли вничью 1:1, а в овертайме все решил пенальти, который поставил голландский судья Данни Маккели. Удар Харри Кейна отразил Каспер Шмейхель, но Кейн добил мяч. Так Англия повела и додержала необходимый результат.
Пенальти стал самым обсуждаемым моментом матча. Вот что произошло на 102-й минуте.
Рахим Стерлинг ворвался в штрафную датчан и в борьбе с Йоакимом Меле и подлетевшим к ним Матиасом Йенсеном оказался на газоне. Как выглядел эпизод на телекартинке:
Так это выглядело на первом повторе:
А вот другой ракурс:
И чуть поближе:
Маккели подождал вердикт ВАР, а затем утвердил пенальти. Судьей на ВАР был голландец Пол ван Букель, его ассистенты – соотечественник Кевин Блом, немец Кристиан Гиттельманн и поляк Павел Гил.
Удар Кейна отбил Шмейхель.
После повторного удара шансов не было.
Меле, чье действие судьи посчитали фолом, расплакался после матча.
Почему же Маккели не пошел к экрану, чтобы пересмотреть эпизод? После проверки эпизода ВАР у судьи есть три варианта:
- Оставить решение в силе.
- Посмотреть момент в повторе.
- Отменить решение.
Маккели назначил пенальти, а после консультации с ВАР подтвердил решение. Вероятно, арбитры на ВАР согласились с ним.
Пенальти часто решают судьбу Англии на Евро, в последних турнирах так было пять раз из шести. Как правило, это было с послематчевыми пенальти.
На Евро-2000 сама Англия вылетела в группе на последних минутах матча против Румынии. Виновником был Фил Невилл, который привез пенальти. Просто совпадение: тоже крайний защитник, как и Меле.