Главное открытие Евро – датчанин Меле. Долго играл за команду из крошечного города, не хочет жить в столице, фанатеет от НБА

Меле начинал в маленьком городке. Сейчас местный клуб зарабатывает на его футболках

Сборная Дании дошла до полуфинала Евро-2020, где сыграет с Англией. Йоаким Меле – главный актив этой команды на турнире. Он отыграл все пять матчей в основе, забил два гола и сделал ассист. За сезон в «Аталанте» Меле набрал меньше действий (две передачи), чем в матчах сборной на Евро-2020. Там он уже семь раз бил по воротам – больше любого игрока Дании.

Важно, что Меле – универсальный защитник. Он может закрыть оба фланга обороны или даже всю бровку, выйти в полузащите. Поэтому много бегает и обостряет в атаке. Этому Меле научился в том числе и в «Аталанте» Гасперини, где провел половину сезона-2020/21. Transfermarkt оценивает Меле в 13 миллионов евро. Зимой 2021 года «Аталанта» отдала за него 12 миллионов.

Меле прогрессирует даже по сравнению с самим собой. В Дании у него всегда была атакующая роль, но за предыдущие 12 матчей он забил два гола без передач. Меле начинал карьеру в клубе «Ольборг». Занимался там в футбольной школе, а потом дебютировал в профессиональном футболе. Сейчас «Ольборг» первым реагирует на его достижения. И репостит мемы от фанатов: