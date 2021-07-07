Главное открытие Евро – датчанин Меле. Долго играл за команду из крошечного города, не хочет жить в столице, фанатеет от НБА
Меле начинал в маленьком городке. Сейчас местный клуб зарабатывает на его футболках
Сборная Дании дошла до полуфинала Евро-2020, где сыграет с Англией. Йоаким Меле – главный актив этой команды на турнире. Он отыграл все пять матчей в основе, забил два гола и сделал ассист. За сезон в «Аталанте» Меле набрал меньше действий (две передачи), чем в матчах сборной на Евро-2020. Там он уже семь раз бил по воротам – больше любого игрока Дании.
Важно, что Меле – универсальный защитник. Он может закрыть оба фланга обороны или даже всю бровку, выйти в полузащите. Поэтому много бегает и обостряет в атаке. Этому Меле научился в том числе и в «Аталанте» Гасперини, где провел половину сезона-2020/21. Transfermarkt оценивает Меле в 13 миллионов евро. Зимой 2021 года «Аталанта» отдала за него 12 миллионов.
Меле прогрессирует даже по сравнению с самим собой. В Дании у него всегда была атакующая роль, но за предыдущие 12 матчей он забил два гола без передач. Меле начинал карьеру в клубе «Ольборг». Занимался там в футбольной школе, а потом дебютировал в профессиональном футболе. Сейчас «Ольборг» первым реагирует на его достижения. И репостит мемы от фанатов:
Попал в «Ольборг» Меле только в 12 лет. До этого играл за команду из городка Остервро, где и рос. В даты Евро-2020 местный спортивный магазин продает футболки «Аталанты» с фамилией Меле. Уже продано 100 футболок – 10 евро от каждой из них попадают в бюджет бывшей футбольной команды Меле. Сейчас население Остервро составляет 1300 жителей.
Комета, товарный поезд, реактивный двигатель – такие характеристики получает Меле
В «Ольборге» Меле пересекался с Абильдгором, который сейчас в «Рубине». Они сыграли вместе в клубе, вызывались в молодежную сборную, но поступили по-разному. Меле хватило одного полноценного взрослого сезона, чтобы уйти из «Ольборга» в «Генк». Абильдгор оставался в «Ольборге» до перехода в «Рубин». Меле в 24 играет в топ-лиге, Абильдгор в 25 о ней мечтает.
Перед продажей в «Генк» руководители «Ольборга» рекламировали Меле, когда формально продлевали с ним контракт. Менеджер Аллан Гард тогда сказал о 19-летнем парне актуальное: «Он был тем, кто особенно выделялся. Выбегал почти с кометной скоростью. У него есть физика, боевитость, прекрасная техника. Но еще это отзывчивый и разумный молодой человек».
Прошло пять лет. Дания разгромила Уэльс на Евро-2020 (4:0), а все датчане говорили только о Меле. Томас Дилэни хвалил: «Он может бегать весь день и снова сыграть выдающийся матч. У него какой-то реактивный двигатель. После красной карточки у соперника я сказал Меле, что он должен расслабиться. Мы вели 3:0, но этот товарный поезд снова побежал».
Не зря Аллан Гард отмечал технику Меле. На Евро-2020 он стал одним из лидеров по обводкам. Их набралось 11 за пять матчей. Столько же у Эдена Азара и Ковачича, больше (16) – у Фрэнки де Йонга. Все они уже вылетели из турнира, а Меле по-прежнему играет. По всем характеристикам Меле похож на бельгийца Тимоти Кастаня, которого «Аталанта» продала в «Лестер».
Между клубами вообще вырисовывается интересная схема. «Генк» продал Кастаня в «Аталанту», а потом взял на его место Меле. В январе 2021 года «Генк» продал в «Аталанту» уже Меле. Итальянские СМИ пишут, что Меле похож по характеристикам не только на Кастаня. Клуб подбирал защитника по примеру Хатебура, чтобы атаковал и защищался одновременно.
О прорыве Меле есть громкая цитата из интервью в Бельгии: «Даже моя мама не верила в меня». Главная карьерная черта Меле – работа над собой. Обычно он не вылезает из тренажерного зала, но был в его карьере и горячий момент. Когда сорвался переход в «Марсель», Меле бросал телефон и публично обвинял окружение. Чуть позже он попал в «Аталанту» – все к лучшему.
Важная черта Меле – он не травмируется. Transfermarkt насчитал у него две травмы. Из-за них Меле пропустил в общей сложности две игры. В сезоне за «Аталанту» он провел 20 матчей Серии А, хотя приехал в январе. Сразу вошел в стартовый состав, быстро адаптировался: «Итальянский футбол особенный, надо привыкать. Но Гасперини сразу мне доверился».
Лучше узнаем Меле: не любит городскую суету, обожает НБА и болеет за «Лестер»
1) Факт от The Guardian: «Я лучше куплю дом в маленькой деревне, чем в Копенгагене. Я предпочитаю сельскую местность», – сказал защитник, выросший в небольшом городке Остервро в северной части Ютландии». Из-за сложного детства Меле видел такой выбор по жизни: учитель физкультуры или футбол. Ему повезло – футбольная карьера получилась. А мог бы стать певцом:
2) Факт от «Гола»: «Когда играл в Бельгии, получил прозвище «Форрест Гамп» за работоспособность и скорость». Именно этими качествами Меле берет свое и на Евро. Среди всех игроков турнира он вошел в тройку по забегам в штрафную, стал седьмым по пройденной дистанции с мячом и девятым – по пройденному расстоянию.
3) Факт от самого Меле. На Евро-2020 мы узнали, что он быстро схватывает слова из новых языков. Когда Дания разгромила Россию, именно Меле пришел в инстаграм Хейберга и написал комментарий с русским матом. Это объяснимо, потому что в одной команде с ним играют Алексей Миранчук и Руслан Малиновский. В «Аталанте» Меле оказался общительным парнем.
«Suka ***». Игрок Дании матерится на русском после победы над Россией
4) Факты из твиттера Меле. Раньше Меле постоянно смотрел НБА. Так много, что заваливал постами твиттер постами о Карри или просил замену «Хьюстона» на «Юту». В теннисе всегда переживал за Роджера Федерера, а в футболе следил за «Лестером». Там играет его партнер по сборной Дании Каспер Шмейхель, но Меле отдельно выделял Мареза.
Еще Меле – король атмосферных фотографий. Лучшее из его инстаграма:
В сезоне за «Аталанту» он провел 20 матчей Серии А, хотя приехал в январе.