«Suka ***». Игрок Дании матерится на русском после победы над Россией

Откуда Мэле знает русский мат? Он с декабря играет в «Аталанте», а там у него много учителей, которые дадут курсы мата на русском: Алексей Миранчук, украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

Кстати, про Меле – недавно в эфире TeleSport ведущий Денис Наливайко быстро перечислил латералей Васса и Мэле. Получился такой каламбур: