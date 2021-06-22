Дания
Евро-2020
Россия
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#Дания #Россия #Евро-2020

«Suka ***». Игрок Дании матерится на русском после победы над Россией

13 минут назад

инстаграм Йоакима Мэле

Дания обыграла Россию в третьем туре группового этапа Евро-2020 и вышла в плей-офф турнира. Вокруг – бешеная атмосфера фанатов:

Внутри сборной Дании – бесконечный восторг.

После победы Пьер-Эмиль Хейбьерг выложил пост: «Вперед Дания, вперед Кристиан и вперед стадион «Паркен». Мы в числе топ-16!»

В комментарии к Хейбьергу пришел защитник Дании Йоаким Меле и прокомментировал очень доступно для русскоговорящих болельщиков: «Suka ***».

Откуда Мэле знает русский мат? Он с декабря играет в «Аталанте», а там у него много учителей, которые дадут курсы мата на русском: Алексей Миранчук, украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

Кстати, про Меле – недавно в эфире TeleSport ведущий Денис Наливайко быстро перечислил латералей Васса и Мэле. Получился такой каламбур:

У Меле не было больших интервью на итальянском, но недавно он говорил: «Мне нравится наши игроки в «Аталанте». Потрясающие парни, и это касается не только итальянцев. Есть парни из Восточной Европы, очень талантливые и умные ребята».

Матч завершен
Россия
Дзюба 70
1:4
Матч завершен
Дания
Дамсгор 38
Поульсен 59
Кристенсен 79
Меле 82
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