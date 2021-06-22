Как датчане болели за сборную: песни, толпы и летящие стаканы пива – хвалят даже футболисты России

Сборная России проиграла Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020. Сам матч проходил в датском Копенгагене при почти 24 тысячах зрителей.

На классную атмосферу на стадионе обращали внимание причастные к матчу:

1. Артем Дзюба: «Хотелось бы отметить, что атмосфера потрясающая – вот к чему нам надо стремиться – так же играть в футбол и так болеть».

2. Александр Соболев: «Отмечу, что в Дании была фантастическая поддержка. Датчане отдавали пас друг другу – и при каждом пасе весь стадион на ушах. Но психологически это не повлияло. Проиграли мы сегодня сами».

А теперь кадры – про Данию и атмосферу на стадионе.