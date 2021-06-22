Россия
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#Россия

Та самая дата − сейчас и 13 лет назад

час назад

21 июня 2008 года. Лучший вечер в истории сборной России. Четвертьфинал чемпионата Европы. Нидерланды. 3:1. Лучшая за все время игра. Праздновали и гуляли все.

21 июня 2021 года. Не лучший вечер в истории сборной России. Группа чемпионата мра. Дания. 1:4. Вылет. Праздновали и гуляли все. Все датчане.

Мы прокручивали события двух этих ночей как будто бы параллельно. Они абсолютно разные, но обе происходили с нами.

Leo Vogelzang/ SUNSHINE / Global Look Press

РФС

РФС

РФС

РФС

УЕФА

РФС

РФС

РФС

РФС

РФС

УЕФА

РФС

РФС

Leo Vogelzang/ SUNSHINE / Global Look Press

Твиттер сборной России

И ведь так тоже было. Но не в эту ночь.

Russian Look / Global Look Press

Russian Look / Global Look Press

Russian Look / Global Look Press

Russian Look / Global Look Press

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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