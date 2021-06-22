Та самая дата − сейчас и 13 лет назад

21 июня 2008 года. Лучший вечер в истории сборной России. Четвертьфинал чемпионата Европы. Нидерланды. 3:1. Лучшая за все время игра. Праздновали и гуляли все.

21 июня 2021 года. Не лучший вечер в истории сборной России. Группа чемпионата мра. Дания. 1:4. Вылет. Праздновали и гуляли все. Все датчане.

Мы прокручивали события двух этих ночей как будто бы параллельно. Они абсолютно разные, но обе происходили с нами.