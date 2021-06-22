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#Россия #Евро-2020 #Дания

«Теперь понятно, почему Собянин ограничил работу баров». Как Россия реагирует на вылет сборной (опять!)

2 часа назад

Дания убрала Россию с Евро. Мы не выходим из группы на пятом чемпионате Европы из шести. Но менее больно от этого не становится. И теперь снова все грустят, шутят и устают грустить от того, как часто сборная проваливается. Вечный цикл русского футбола: они играют → мы верим → они вылетают → строчим твиты.

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