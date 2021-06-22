«Любим себе приключения на жопу». Речь Дзюбы после вылета

Главные цитаты из интервью Дзюбы:

📢 «Хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Оно, может быть, не по игре».

📢 «Сегодня проиграли. Игроки прежде всего. Нам все разжевали, все объяснили».

📢 «Только 2:1 сделали, замаячила надежда, мы опять сами себя убиваем. Психология, наверное».

📢 «Но еще раз хотелось бы извиниться. Всем, кто в нас верил – мы очень виноваты. Те, кто об этом мечтали – наслаждайтесь. Можете нас материть».

📢 «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались».

📢 «Любой выбив у них – мы начинаем падать и спотыкаться. На таком уровне нельзя спотыкаться и падать».