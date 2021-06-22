«Любим себе приключения на жопу». Речь Дзюбы после вылета
Сборная России заняла четвертое место в группе на Евро-2020. Она не сыграет в плей-офф турнира. Россия забила на турнире всего два гола. Алексей Миранчук и Артем Дзюба – авторы этих мячей. Именно Дзюба дал экспресс-интервью «Матч ТВ» сразу после матча с Данией. Россия проиграла его со счетом 1:4. «Матч ТВ» показал полное интервью у себя в твиттере:
Главные цитаты из интервью Дзюбы:
📢 «Хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Оно, может быть, не по игре».
📢 «Сегодня проиграли. Игроки прежде всего. Нам все разжевали, все объяснили».
📢 «Только 2:1 сделали, замаячила надежда, мы опять сами себя убиваем. Психология, наверное».
📢 «Но еще раз хотелось бы извиниться. Всем, кто в нас верил – мы очень виноваты. Те, кто об этом мечтали – наслаждайтесь. Можете нас материть».
📢 «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались».
📢 «Любой выбив у них – мы начинаем падать и спотыкаться. На таком уровне нельзя спотыкаться и падать».
Важно понимать контекст. Дзюба весь турнир рассказывал, что на Евро-2020 проигрывает и побеждает вся команда. Он все время защищал отдельных игроков, которые ошибались в моментах с конкретными голами. Соболев тоже поддержал Дзюбу и сказал похожие слова. Отдельно попросил фанатов не накидываться на Зобнина за его пас на второй гол Дании.
Александр Головин позже тоже выступил на «Матч ТВ»: «Мы пытались пойти всеми силами вперед и как-то исправить ситуацию, но уже было поздно. Поэтому и пропустили еще». Рассказал, что после первого гола Дания стала играть более закрыто. Головин извинился за свой момент из первого тайма, когда ударил в Каспера Шмейхеля.
Бельгия и Дания вышли из группы B на Евро-2020. Финляндия занимает третье место и ждет результатов игр в других группах. Дзюба в матче с Данией сравнялся с Кержаковым по голам за сборную России. Теперь оба имеют по 30 голов. Для самого Дзюбы это был третий крупный турнир в составе сборной. Он играл на Евро-2016 и ЧМ-2018.
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