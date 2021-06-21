Артем Дзюба
Евро-2020
Россия
Дзюба повторил рекорд по голам за сборную – 30 голов
вчера, 23:25
Артем Дзюба в матче третьего тура Евро-2020 против Дании появился в стартовом составе – и забил гол с пенальти на 70-й минуте. Статистика:
- Это его 55-й матч за сборную России.
- И 30-й гол.
Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России – тому понадобился 91 матч, чтобы достичь отметки в 30 мячей.
Дзюба выступает за Россию с 2011 года. С ней участвовал на Евро-2016 и ЧМ-2018.
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