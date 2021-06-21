Артем Дзюба
Евро-2020
Россия
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#Артем Дзюба #Евро-2020 #Россия

Дзюба повторил рекорд по голам за сборную – 30 голов

вчера, 23:25

Артем Дзюба в матче третьего тура Евро-2020 против Дании появился в стартовом составе – и забил гол с пенальти на 70-й минуте. Статистика:

Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России – тому понадобился 91 матч, чтобы достичь отметки в 30 мячей.

Дзюба выступает за Россию с 2011 года. С ней участвовал на Евро-2016 и ЧМ-2018.

Матч завершен
Россия
Дзюба 70
1:4
Матч завершен
Дания
Дамсгор 38
Поульсен 59
Кристенсен 79
Мехле 82
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Источник:
Гол.ру
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