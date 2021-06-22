Артем Дзюба
Евро-2020
Россия
Дания
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#Артем Дзюба #Евро-2020 #Россия #Дания

Дзюба потратил почти 10 лет, чтобы повторить рекорд Кержакова

2 часа назад

Нападающий Артем Дзюба с пенальти забил в ворота Дании в матче третьего тура Евро-2020 группы В. Это случилось на 70-й минуте.

Матч завершен
Россия
Дзюба 70
1:4
Матч завершен
Дания
Дамсгор 38
Поульсен 59
Кристенсен 79
Мехле 82
  • Этот гол стал для Дзюбы 30-м за сборную России. Он повторил рекорд лучшего бомбардира команды Александра Кержакова.
  • Чтобы забить 30 голов, Кержаков потратил 91 матч. Дзюба сделал это за 55 игр.
  • Он выступает за сборную с 2011 года. С момента дебюта прошло девять лет и семь месяцев.
  • Первый гол Дзюба забил в Химках в отборе к Евро-2016 в ворота Лихтенштейна в сентябре-2014. С того момента прошло шесть лет и девять месяцев.

Вместе со сборной России Дзюба участвовал на Евро-2016 и ЧМ-2018.

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Источник:
Гол.ру
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