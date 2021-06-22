Артем Дзюба
Евро-2020
Россия
Дания
Дзюба потратил почти 10 лет, чтобы повторить рекорд Кержакова
2 часа назад
Нападающий Артем Дзюба с пенальти забил в ворота Дании в матче третьего тура Евро-2020 группы В. Это случилось на 70-й минуте.
- Этот гол стал для Дзюбы 30-м за сборную России. Он повторил рекорд лучшего бомбардира команды Александра Кержакова.
- Чтобы забить 30 голов, Кержаков потратил 91 матч. Дзюба сделал это за 55 игр.
- Он выступает за сборную с 2011 года. С момента дебюта прошло девять лет и семь месяцев.
- Первый гол Дзюба забил в Химках в отборе к Евро-2016 в ворота Лихтенштейна в сентябре-2014. С того момента прошло шесть лет и девять месяцев.
Вместе со сборной России Дзюба участвовал на Евро-2016 и ЧМ-2018.
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