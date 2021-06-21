Дания не пустила русских фанатов в страну – но русские фанаты все равно попали на матч. Посмотрите на этих красавцев: ушанки, платок, флаги

Всего стадион «Паркен» вмещает 38 тысяч зрителей. Из-за коронавируса разрешенная посещаемость – 11,5 тысяч мест. На нем запланированы три матча группового этапа (все – с участием сборной Дании) + один матч 1/8 финала. В игре второго тура против Бельгии на трибунах собралось 23 тысячи человек. На матче с Россией – ощущение абсолютно полного стадиона.

Первые два матча Россия провела в Санкт-Петербурге при своих фанатах. В этот – осталась почти без поддержки. Дания не пустила русских болельщиков на стадион из-за коронавирусных ограничений. Она считает посещение матчей Евро-2020 туризмом, поэтому не выдала визы.

О ситуации с коронавирусными мерами перед матчем России и Дании рассказал гид Алексей Баженов, который живет в Копенгагене:

«Ковидные ограничения внутри страны почти все сняты. Кривая новых случаев стремительно идет вниз, на вчера было всего 189 кейсов».

«Маски остались только в транспорте. По-прежнему если хочешь посетить музей, театр, ресторан внутри, бассейн, спортивные мероприятия, то нужен корона-паспорт. Но здесь все уже к этому привыкли, и тестируемся раз в три дня».

«Центры экспресс-тестирования на каждом шагу, и это бесплатно. По прилету в аэропорту тест обязательно делают всем прибывающим. На тестирование Дания выделяет огромные ресурсы – 2 млрд крон в месяц (270 млн евро)».

«Вакцинация идет, но не так быстро, как планировалось. На сегодняшний день обе вакцины получили 30% жителей Дании и 50% первую дозу. К августу-сентябрю планируется, что полностью вакцинированы будут 60% жителей».

«Для туристов не из ЕС пока Дания закрыта. Россия пока в оранжевой зоне для Дании».

Возможно, сборная России попрощалась с Петербургом на Евро. Как там болели за команду