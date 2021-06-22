Станислав Черчесов
Евро-2020
Россия
Дания
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#Станислав Черчесов #Евро-2020 #Россия #Дания

Россия проиграла 20-й матч при Черчесове. Это худший показатель среди тренеров

3 часа назад

Россия проиграла Дании в матче третьего тура Евро-2020 группы В, заняла последнее место и вылетела из турнира.

Матч завершен
Россия
Дзюба 70
1:4
Матч завершен
Дания
Дамсгор 38
Поульсен 59
Кристенсен 79
Мехле 82
  • Россия проиграла 20-й матч под руководством Станислава Черчесова. При нем команда провела 57 игр. Это худший показатель среди тренеров.
  • Ближайшая цифра – 10 поражений при Гусе Хиддинке, с которым Россия провела 39 матчей и выиграла бронзовые медали Евро-2008.
  • На Евро-2020 Россия проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Единственная победа - над Финляндией (1:0).

Черчесов работает со сборной России с 2016 года. При нем команда доходила до 1/4 финала ЧМ-2018.

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Источник:
Гол.ру
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