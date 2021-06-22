Россия проиграла 20-й матч при Черчесове. Это худший показатель среди тренеров

Россия проиграла 20-й матч под руководством Станислава Черчесова. При нем команда провела 57 игр. Это худший показатель среди тренеров.

Ближайшая цифра – 10 поражений при Гусе Хиддинке, с которым Россия провела 39 матчей и выиграла бронзовые медали Евро-2008.

На Евро-2020 Россия проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Единственная победа - над Финляндией (1:0).

Черчесов работает со сборной России с 2016 года. При нем команда доходила до 1/4 финала ЧМ-2018.