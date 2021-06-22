Станислав Черчесов
Евро-2020
Россия
Дания
Россия проиграла 20-й матч при Черчесове. Это худший показатель среди тренеров
3 часа назад
- Россия проиграла 20-й матч под руководством Станислава Черчесова. При нем команда провела 57 игр. Это худший показатель среди тренеров.
- Ближайшая цифра – 10 поражений при Гусе Хиддинке, с которым Россия провела 39 матчей и выиграла бронзовые медали Евро-2008.
- На Евро-2020 Россия проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Единственная победа - над Финляндией (1:0).
Черчесов работает со сборной России с 2016 года. При нем команда доходила до 1/4 финала ЧМ-2018.
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