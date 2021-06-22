11 вещей, по которым мы запомним Россию на этом Евро

Сборная России вылетела с Евро-2020, крупно проиграв Дании в последнем туре и заняв четвертое место в группе В. Дальше турнир пройдет без наших.

Что мы вынесем с провального Евро:

Выход 37-летнего Жиркова и травма

Юрий Жирков вышел в стартовом составе на игру против Бельгии, когда ему было 37 лет и 296 дней. Это рекорд среди игроков сборных России/СССР.

Отдал 16 пасов, сделал 11 касаний мяча, и из-за травмы покинул поле на 43-й минуте. Выбыл до конца турнира.

Мы все удивлялись, почему старый Жирков едет на Евро. А он установил рекорд России по возрасту – и сломался за 43 минуты

У России эпидемия травм крайних защитников. За всех потащит один Караваев – чудо-затычка, который готов и слева, и справа