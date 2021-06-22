11 вещей, по которым мы запомним Россию на этом Евро
Сборная России вылетела с Евро-2020, крупно проиграв Дании в последнем туре и заняв четвертое место в группе В. Дальше турнир пройдет без наших.
Что мы вынесем с провального Евро:
Выход 37-летнего Жиркова и травма
Юрий Жирков вышел в стартовом составе на игру против Бельгии, когда ему было 37 лет и 296 дней. Это рекорд среди игроков сборных России/СССР.
Отдал 16 пасов, сделал 11 касаний мяча, и из-за травмы покинул поле на 43-й минуте. Выбыл до конца турнира.
Мы все удивлялись, почему старый Жирков едет на Евро. А он установил рекорд России по возрасту – и сломался за 43 минуты
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Обратная замена Черышева
Она состоялась в игре с Бельгией. На 29-й минуте Черышев заменил Кузяева, на 63-й – заменился на Миранчука. «С одной стороны, он не попал в игру. С другой стороны, нам надо было менять систему», – объяснил Черчесов.
За год это уже третья обратная замена в сборной России – до этого дважды страдал Мостовой.
Черышев попал на Евро вообще без игр за сборную в 2021 году. Итог: Черчесов выпустил его – и заменил обратно
«Бельгия ничем не удивила». Интервью наших после крупного поражения
- «Я бы не сказал, что они космос. Пропустили такие нелепые голы, первые два», – Баринов.
- «Не скажу, что бельгийцы – это космос», – Мухин.
- «Бельгия нас ничем не удивила», – Дивеев.
Результату 0:3 мы тоже не удивились.
Внезапная смена вратаря и защитника на молодежь
- С Бельгией была ставка на опытных игроков.
- С ФинляндиейШунина в воротах сменил Сафонов, Семенова – Дивеев.
- С Данией – те же Сафонов и Дивеев остались в составе. Плюс на замену во всех трех матчах выходил Мухин.
Черчесов всегда полагался на опытный состав, но решился на изменения в пользу молодежи по ходу турнира.
Главный шок состава России – Сафонов вдруг стал основным вратарем. С опытом за сборную в полчаса
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Рекорд по выигранным верховым единоборствам в матче Евро
Это сделал Артем Дзюба – 11 раз выиграл борьбу за мяч вверху в игре с Финляндией. Повторил это же и с Данией (11) – пока никто больше на Евро за отдельно взятую игру такого не сделал. Плюс еще четыре в игре с Бельгией. Всего 26 за три матча.
А за отдельный матч больше было только у Эвра и Сигторссона (по 17) на прошлом Евро.
Функция Дзюбы на Евро – борьба: уже есть рекорд по единоборствам, благодаря ей получился победный гол
Прекрасный гол Миранчука. И единственный с игры
Самый лучший момент Евро – гол в ворота Финляндии, за который можно голосовать на сайте УЕФА. Потрясающее исполнение Миранчука. Благодаря этому Россия выиграла матч Евро впервые с 2012 года.
Черчесов часто терзал Миранчука в запасе и отбивался от слов про «золотой актив». Теперь Миранчук засиял в ответ
Победа Черчесова хотя бы в одном матче на каждом турнире сборной
Он работает в сборной с 2016 года. В каждом из турниров, где Россия при нем участвовала, есть хотя бы одна победа:
- Кубок конфедераций-2017.
- Чемпионат мира-2018.
- Лига наций-2018/19.
- Квалификация к Евро-2020.
- Лига наций-2020/21.
- Квалификация к ЧМ-2022.
- Чемпионат Европы-2020.
Россия при Черчесове выигрывала матч в каждом турнире хотя бы по разу – таких уже 7
Черчесов и флешмоб Роналду
За день до игры Португалии с ВенгриейКриштиану Роналду отодвинул две бутылки Coca-Cola со словами: «Пейте воду!» Мануэль Локателли пришел с бутылкой воду и подвинул колу. Андрей Ярмоленко подвинул к себе все бутылки и сказал: «Свяжитесь со мной».
В флешмоб вписался и Черчесов. Просто открыл одну бутылку о другую и выпил колу. И тут же набрал репостов и лайков.
Внезапно главная тема Евро-2020 – бутылки кока-колы. После Роналду Лукаку и Ярмоленко просят рекламу. А мир балдеет, как Черчесов открывает эти бутылки
Первый за последние три крупных турнира матч не дома. И ужас
Какие игры сборная России проводила на домашних стадионах:
- Три игры на Кубке конфедераций.
- Пять матчей на ЧМ-2018.
- Две игры на Евро-2020.
С Данией на Евро был первый матч не в домашних условиях. Итог – 1:4.
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Два крупных поражения в группе на одном большом турнире. Такого никогда не было
0:3 от Бельгии, 1:4 от Дании. Их могло и не быть – третий гол от Бельгии влетел в самом конце, от датчан наши получили, когда уже шли вперед всей командой. С другой стороны, от Дании могло состояться и вообще гораздо более крупное поражение.
Наши проигрывали в группах по два раза на разных турнирах, иногда и крупно, но чтобы крупно дважды – такого не случалось до 21 июня 2021 года. Только от Испании в 2008-м, но в группе и полуфинале.
Еще было первое в истории Евро крупное поражение от хозяйки турнира (Бельгия, 0:3), но этот же финт через несколько дней провернули венгры с португальцами.
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И напоследок откровенность Дзюбы
После вылета с Евро-2016 состоялся памятный монолог Слуцкого, после вылета с Евро-2020 – слова примерно на ту же тему, теперь уже от Дзюбы:
- «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались».
Все это вместе с извинениями перед страной.