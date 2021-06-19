Внезапно главная тема Евро-2020 – бутылки кока-колы. После Роналду Лукаку и Ярмоленко просят рекламу. А мир балдеет, как Черчесов открывает эти бутылки

С чего все началось. 14 июня Португалия обыграла Венгрию. Криштиану Роналду забил два, после пришел на пресс-конференцию и выдал там главный внематчевый момент Евро-2020.

Роналду сел за стол, отодвинул две бутылки колы и добавил: «Пейте воду».