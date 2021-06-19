Криштиану Роналду
Евро-2020
Станислав Черчесов
Португалия
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#Криштиану Роналду #Евро-2020 #Станислав Черчесов #Португалия

Внезапно главная тема Евро-2020 – бутылки кока-колы. После Роналду Лукаку и Ярмоленко просят рекламу. А мир балдеет, как Черчесов открывает эти бутылки

3 часа назад

dpa/Global Look Press

С чего все началось. 14 июня Португалия обыграла Венгрию. Криштиану Роналду  забил два, после пришел на пресс-конференцию и выдал там главный внематчевый момент Евро-2020.

Роналду сел за стол, отодвинул две бутылки колы и добавил: «Пейте воду».

Coca-Cola отбивалась от слухов про 4 млрд убытков и отвечала: «Мы никого не осуждаем»

После этого жеста Роналду главное спортивное медиа Испании Marca написала, что репутационные убытки Coca-Cola составили 4 млрд долларов, а ее акции упали. Это неправда. В день, когда Роналду передвинул бутылки, компания выплачивала дивиденды. Тезис с падением цены акций из-за Криштиану тоже ложный.

Небольшое колебание стоимости одной акции – это нормальное явление. Общее же падение стоимости не совпало по времени с перформансом Роналду. Вот доказательство – падение произошло еще до перестановки бутылок.

Coca-Cola ответила так:

«Мы никого не осуждаем. У каждого свои предпочтения в напитках».

Кстати, в прошлом до заключения рекламного контракта с Pepsi Роналду рекламировал Coca-Cola.

УЕФА озвучил официальную позицию через слова директора УЕФА по организации мероприятий Мартина Каллена: «УЕФА напомнил всем участникам турнира, что спонсорские сделки являются неотъемлемой частью проведения турнира и развития футбола в Европе, в том числе женского и детского».

Другие игроки и сборные запустили флешмоб. Погба убрал пиво, а шотландцы сами просят колы

Роналду запустил цепную реакцию.

Англия раскритиковала этот жест. Гарет Саутгейт сказал, что Роналду показал пренебрежительное отношение к спонсорам. Харри Кейн добавил: «Я думаю, спонсоры должны появляться в поле зрения. Они заплатили деньги и имеют право быть частью игры».

Итальянец Мануэль Локателли пришел с бутылкой воды, но не убрал кока-колу и аккуратно подвинул.

Украинец Андрей Ярмоленко пошел еще дальше: пододвинул Coca-Cola и пиво Heineken и сказал: «Свяжитесь со мной».

Шотландец Джонн Магкин пришел на пресс-конференцию и спросил: «А есть Coca-Cola?»

Бельгиец Ромелу Лукаку тоже поугарал: «Coca-Cola, звоните Roc Nation. Мы сможем работать вместе». Roc Nation – это агентство Jay-Z, которое работает с Лукаку.

Такую Бельгию вы не знали. Лукаку заставил поваров сборной почистить 60 кг картофеля за вечер, а вся страна спорит из-за нового самолета

Тренер Роберто Мартинес сидел рядом и сказал: ««Красные дьяволы» (прозвище сборной Бельгии) любят Coca-Cola».

Француз Поль Погба во время пресс-конференции убрал пиво Heineken. Вероятно, из-за религии.

Ярче всех исполнил Черчесов. Европа в восторге, как он открывает бутылки

На пресс-конференцию перед матчем с Финляндией пришли Георгий Джикия и Станислав Черчесов. Далее – диалог, где жирным отмечены слова Джикии:

– Саламыч, видели, что вчера Криштиану с бутылками колы сделал?

– Не-а.

– Ну он взял и убрал. Якобы только воду пьет.

– Ну ему-то чего, пусть не пьет.

После этих слов Черчесов взял две бутылки и по-дворовому открыл одну с помощью другой.

В соцсетях завирусился такой ролик:

А как там сам Роналду?

Публично он не делал никаких заявлений. Но на пресс-конференции больше не ходит.

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