Внезапно главная тема Евро-2020 – бутылки кока-колы. После Роналду Лукаку и Ярмоленко просят рекламу. А мир балдеет, как Черчесов открывает эти бутылки
С чего все началось. 14 июня Португалия обыграла Венгрию. Криштиану Роналду забил два, после пришел на пресс-конференцию и выдал там главный внематчевый момент Евро-2020.
Роналду сел за стол, отодвинул две бутылки колы и добавил: «Пейте воду».
Coca-Cola отбивалась от слухов про 4 млрд убытков и отвечала: «Мы никого не осуждаем»
После этого жеста Роналду главное спортивное медиа Испании Marca написала, что репутационные убытки Coca-Cola составили 4 млрд долларов, а ее акции упали. Это неправда. В день, когда Роналду передвинул бутылки, компания выплачивала дивиденды. Тезис с падением цены акций из-за Криштиану тоже ложный.
Небольшое колебание стоимости одной акции – это нормальное явление. Общее же падение стоимости не совпало по времени с перформансом Роналду. Вот доказательство – падение произошло еще до перестановки бутылок.
Coca-Cola ответила так:
«Мы никого не осуждаем. У каждого свои предпочтения в напитках».
Кстати, в прошлом до заключения рекламного контракта с Pepsi Роналду рекламировал Coca-Cola.
УЕФА озвучил официальную позицию через слова директора УЕФА по организации мероприятий Мартина Каллена: «УЕФА напомнил всем участникам турнира, что спонсорские сделки являются неотъемлемой частью проведения турнира и развития футбола в Европе, в том числе женского и детского».
Другие игроки и сборные запустили флешмоб. Погба убрал пиво, а шотландцы сами просят колы
Роналду запустил цепную реакцию.
• Англия раскритиковала этот жест. Гарет Саутгейт сказал, что Роналду показал пренебрежительное отношение к спонсорам. Харри Кейн добавил: «Я думаю, спонсоры должны появляться в поле зрения. Они заплатили деньги и имеют право быть частью игры».
• Итальянец Мануэль Локателли пришел с бутылкой воды, но не убрал кока-колу и аккуратно подвинул.
• Украинец Андрей Ярмоленко пошел еще дальше: пододвинул Coca-Cola и пиво Heineken и сказал: «Свяжитесь со мной».
• Шотландец Джонн Магкин пришел на пресс-конференцию и спросил: «А есть Coca-Cola?»
• Бельгиец Ромелу Лукаку тоже поугарал: «Coca-Cola, звоните Roc Nation. Мы сможем работать вместе». Roc Nation – это агентство Jay-Z, которое работает с Лукаку.
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Тренер Роберто Мартинес сидел рядом и сказал: ««Красные дьяволы» (прозвище сборной Бельгии) любят Coca-Cola».
• Француз Поль Погба во время пресс-конференции убрал пиво Heineken. Вероятно, из-за религии.
Ярче всех исполнил Черчесов. Европа в восторге, как он открывает бутылки
На пресс-конференцию перед матчем с Финляндией пришли Георгий Джикия и Станислав Черчесов. Далее – диалог, где жирным отмечены слова Джикии:
– Саламыч, видели, что вчера Криштиану с бутылками колы сделал?
– Не-а.
– Ну он взял и убрал. Якобы только воду пьет.
– Ну ему-то чего, пусть не пьет.
После этих слов Черчесов взял две бутылки и по-дворовому открыл одну с помощью другой.
В соцсетях завирусился такой ролик:
А как там сам Роналду?
Публично он не делал никаких заявлений. Но на пресс-конференции больше не ходит.