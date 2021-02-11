Сгорел магазин пончиков Шакила О’Нила. Это памятник истории – в 60-е магазин кормил людей на похоронах Мартина Лютера Кинга
В Атланте сгорел ночью магазин пончиков сети Krispy Kreme. Он принадлежит Шакилу О’Нилу.
Во время пожара никто не пострадал, хотя в здании во время возгорания находились два человека. Сильно повреждена конструкция здания (возгорание началось с его задней части), расплавилось знаменитое гигантское меню. 35 пожарных смогли спасти основной фасад, и О’Нил говорит, что кафе будет восстановлено в лучшем виде.
Этот магазин – важное место памяти Мартина Лютера Кинга
В 1965-м, после его убийства, тот самый магазин раздал 150 коробок с пончиками людям, которые приехали на похороны Кинга. И в дни его памяти Krispy Kreme организует разные акции. Например, они жертвовали 500 долларов благотворительным организациям, которые в соцсетях выбирали подписчики.
О’Нил купил кафе в 2016 году. Тогда он еще стал и пресс-секретарем всей франшизы Krispy Kreme. Шак действительно обожает эти пончики. Он признавался, что после завершения карьеры наконец-то мог позволить их есть без ограничений.
А когда Шак еще играл, то он записал видео с романтическим поеданием пончиков, которое стало мемом.
О’Нил рассказывал, что в начале 90-х он мог продвигать еще и Starbucks. Но отказал его владельцу Говарду Шульцу по странной причине, о чем потом жалел: «Я сказал, что темнокожие люди не пьют кофе, вряд ли реклама со мной сработает. Видели бы вы лицо великого Шульца».
Зато сейчас у Шака целая бизнес-империя с ресторанами, автомойками, фитнес-центрами и ночными клубами. Кафе Krispy Kreme на фоне всего – небольшое вложение (2,7 млн долларов). Все бизнесы О’Нила стоят суммарно больше 400 млн долларов.