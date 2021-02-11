Сгорел магазин пончиков Шакила О’Нила. Это памятник истории – в 60-е магазин кормил людей на похоронах Мартина Лютера Кинга

О’Нил купил кафе в 2016 году. Тогда он еще стал и пресс-секретарем всей франшизы Krispy Kreme. Шак действительно обожает эти пончики. Он признавался, что после завершения карьеры наконец-то мог позволить их есть без ограничений.

А когда Шак еще играл, то он записал видео с романтическим поеданием пончиков, которое стало мемом.