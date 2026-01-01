Мартин Лютер Кинг

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Сгорел магазин пончиков Шакила О’Нила. Это памятник истории – в 60-е магазин кормил людей на похоронах Мартина Лютера Кинга
#Шакил О’Нил
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