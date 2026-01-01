Мануэль Локателли

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Футбол
«Ювентус» объявил о двухлетней аренде Локателли из «Сассуоло»
#Мануэль Локателли
Футбол
Локателли признан лучшим игроком матча Италии и Швейцарии. Он забил два гола
#Мануэль Локателли
Футбол
Локателли впервые забил дважды за Италию
#Мануэль Локателли
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Локателли сделал дубль на Евро и показал букву «Т». Это посвящение девушке и умершей собаке
#Мануэль Локателли
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