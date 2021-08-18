Мануэль Локателли
Серия А
Ювентус
Сассуоло
«Ювентус» объявил о двухлетней аренде Локателли из «Сассуоло»
45 минут назад
Мануэль Локателли подписал двухлетний арендный контракт с «Ювентусом». Клуб обязуется выкупить после сезона-2022/23, если достигнет определенных показателей.
При выкупе «Сассуоло» гарантированно получит 25 миллионов евро. Еще 12,5 миллиона предусмотрены как бонусы в зависимости от выступлений игрока.
- Локателли 23 года. Он играл в «Сассуоло» с 2018 года. Сначала находился там в аренде, потом подписал полноценный контракт.
- Всего провел за клуб 99 матчей, забил семь голов и отдал 11 ассистов.
- На международном уровне играет за Италию. На Евро-2020 стал с ней чемпионом.
Теперь в составе «Ювентуса» играют пять действующих чемпионов Европы: Федерико Бернардески, Леонардо Бонуччи, Джорджио Кьеллини, Федерико Кьеза и Мануэль Локателли.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые