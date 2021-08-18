«Ювентус» объявил о двухлетней аренде Локателли из «Сассуоло»

Мануэль Локателли подписал двухлетний арендный контракт с «Ювентусом». Клуб обязуется выкупить после сезона-2022/23, если достигнет определенных показателей.

При выкупе «Сассуоло» гарантированно получит 25 миллионов евро. Еще 12,5 миллиона предусмотрены как бонусы в зависимости от выступлений игрока.

Локателли 23 года. Он играл в «Сассуоло» с 2018 года. Сначала находился там в аренде, потом подписал полноценный контракт.

Всего провел за клуб 99 матчей, забил семь голов и отдал 11 ассистов.

На международном уровне играет за Италию. На Евро-2020 стал с ней чемпионом.

Теперь в составе «Ювентуса» играют пять действующих чемпионов Европы: Федерико Бернардески, Леонардо Бонуччи, Джорджио Кьеллини, Федерико Кьеза и Мануэль Локателли.