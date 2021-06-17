Локателли сделал дубль на Евро и показал букву «Т». Это посвящение девушке и умершей собаке

Что нужно знать о Локателли, если вы не следите за Серией А:

Это 23-летний опорный полузащитник, который провел три сезона в «Сассуоло».

Он – воспитанник «Аталанты» и «Милана». В «Милане» дебютировал во взрослом футболе и брал с ним Суперкубок страны.

В сборной впервые сыграл прошлой осенью, а забил – весной 2021-го.

На Евро в обоих матчах выходил с первых минут и заменялся во втором тайме.

Заканчиваются ли его амбиции на «Сассуоло»? Он очень хочет в Лигу чемпионов, о чем говорил осенью 2020-го. О своем прошлом высказывается так: «Я все получил мгновенно и слишком быстро, не успев этим насладиться. Теперь я чувствую себя комфортно. Мне нужно было время, но я его не получил. Теперь все изменилось и улучшения видны».

Локателли действительно прошел через непростой период, теряя веру в себя. Выбраться ему помогли семья, друзья и девушка. И он благодарен им, а еще Роберто Манчини: «Он исполнил мечту детства. Его секрет – спокойствие, которое он передает команде. Я сразу же почувствовал себя легко и комфортно».