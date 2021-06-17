Мануэль Локателли
Евро-2020
Италия
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#Мануэль Локателли #Евро-2020 #Италия

Локателли сделал дубль на Евро и показал букву «Т». Это посвящение девушке и умершей собаке

5 часов назад

Италия сначала разгромила Турцию, а затем размазала и Швейцарию на Евро-2020. Два матча по 3:0 – фееричный старт турнира для итальянцев.

Если в первой игре респектов заслужила вся команда, то во второй обозначился герой, неожиданно оформивший дубль. Это Мануэль Локателии – полузащитник «Сассуоло». Забил через 26 минут после начала матча, а затем – еще через 26.

Празднуя, Локателли показывал букву «Т». Он говорил, что это жест, посвященный его девушке Тессе, а еще собачке Тедди, которой больше нет.

В декабре 2020-го Локателли оставил трогательное сообщение в инстаграме: «Я могу только благодарить тебя. За то, что научил меня любить животных. Ты был прекрасной собакой, мне повезло, что я встретил тебя в своей жизни. Ты всегда будешь в моем сердце. Счастливого пути, мой малыш».

Что нужно знать о Локателли, если вы не следите за Серией А:

  • Это 23-летний опорный полузащитник, который провел три сезона в «Сассуоло».
  • Он – воспитанник «Аталанты» и «Милана». В «Милане» дебютировал во взрослом футболе и брал с ним Суперкубок страны.
  • В сборной впервые сыграл прошлой осенью, а забил – весной 2021-го.
  • На Евро в обоих матчах выходил с первых минут и заменялся во втором тайме.

Заканчиваются ли его амбиции на «Сассуоло»? Он очень хочет в Лигу чемпионов, о чем говорил осенью 2020-го. О своем прошлом высказывается так: «Я все получил мгновенно и слишком быстро, не успев этим насладиться. Теперь я чувствую себя комфортно. Мне нужно было время, но я его не получил. Теперь все изменилось и улучшения видны».

Локателли действительно прошел через непростой период, теряя веру в себя. Выбраться ему помогли семья, друзья и девушка. И он благодарен им, а еще Роберто Манчини: «Он исполнил мечту детства. Его секрет – спокойствие, которое он передает команде. Я сразу же почувствовал себя легко и комфортно».

Теперь легко и комфортно вместе с ним выигрывает Италия. Она первой вышла в плей-офф Евро-2020, а в третьем туре сыграет за первое место против Уэльса в Риме.

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Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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