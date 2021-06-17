Мануэль Локателли
Евро-2020
Италия
Локателли признан лучшим игроком матча Италии и Швейцарии. Он забил два гола
6 часов назад
Италия обыграла Швейцарию на Евро (3:0), звездой матча стал Мануэль Локателли:
- Он вышел в старте и провел 86 минут на поле. За это время забил два гола.
- Это его первые мячи на Евро и первый дубль за сборную. До этого он забивал только один раз.
Локателли 23 года, он играет в «Сассуоло». В прошедшем сезоне Серии А провел 34 игры, забил четыре гола и отдал три ассиста.
История о Мануэле Локателли из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020
В начале 2020-го забил очень странный автогол в матче «Сассуоло» и «Торино» – занял позицию в углу ворот, к нему полетел мяч, а дальше Локателли не смог его выбить и мяч от одной ноги ударился в другую и заполз в ворота.
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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