Локателли признан лучшим игроком матча Италии и Швейцарии. Он забил два гола

Италия обыграла Швейцарию на Евро (3:0), звездой матча стал Мануэль Локателли:

Он вышел в старте и провел 86 минут на поле. За это время забил два гола.

Это его первые мячи на Евро и первый дубль за сборную. До этого он забивал только один раз.

Локателли 23 года, он играет в «Сассуоло». В прошедшем сезоне Серии А провел 34 игры, забил четыре гола и отдал три ассиста.

История о Мануэле Локателли из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020

В начале 2020-го забил очень странный автогол в матче «Сассуоло» и «Торино» – занял позицию в углу ворот, к нему полетел мяч, а дальше Локателли не смог его выбить и мяч от одной ноги ударился в другую и заполз в ворота.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить