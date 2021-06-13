Мы все удивлялись, почему старый Жирков едет на Евро. А он установил рекорд России по возрасту – и сломался за 43 минуты

Россия проиграла Бельгии (0:3) в первом матче на Евро-2020. Уже в первом тайме Кузяев и Кастань заменились после столкновения. На 43-й минуте у сборной России произошла еще одна замена – Юрий Жирков получил травму. Он выбивал мяч в подкате, а потом почувствовал боль в ноге. Вместо Жиркова сразу вышел Караваев.

37 лет и 296 дней – возраст Жиркова на момент матча. Ни один игрок из России или СССР не играл на Евро в таком возрасте. Перед матчем мы подсчитали забавную статистику. Жирков провел в «Зените» только три матча за 2021 год. Игра с Бельгией стала для Жиркова пятой в составе сборной в том же 2021-м. Четыре раза он выходил в старте.