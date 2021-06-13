Мы все удивлялись, почему старый Жирков едет на Евро. А он установил рекорд России по возрасту – и сломался за 43 минуты
Россия проиграла Бельгии (0:3) в первом матче на Евро-2020. Уже в первом тайме Кузяев и Кастань заменились после столкновения. На 43-й минуте у сборной России произошла еще одна замена – Юрий Жирков получил травму. Он выбивал мяч в подкате, а потом почувствовал боль в ноге. Вместо Жиркова сразу вышел Караваев.
37 лет и 296 дней – возраст Жиркова на момент матча. Ни один игрок из России или СССР не играл на Евро в таком возрасте. Перед матчем мы подсчитали забавную статистику. Жирков провел в «Зените» только три матча за 2021 год. Игра с Бельгией стала для Жиркова пятой в составе сборной в том же 2021-м. Четыре раза он выходил в старте.
Слова Черчесова о Жиркове после товарищеской игры с Болгарией: «Он будет способен, и не только 12 июня, но и 16-го, и 21-го. Он и сегодня был готов играть 90 минут. Последние тренировки показывают, что он вышел на свой уровень. Мы давали время работать на сборах. Сегодня все видели, какого уровня этот игрок. Мы не можем от таких отказываться».
Что еще надо знать об этой игре Жиркова:
- Жирков не имеет контракта с «Зенитом» на следующий сезон. Sport24 писал, что у него есть предложения от нескольких клубов РПЛ.
- Мы собирали мнения иностранцев о сборной России. Все они удивлялись: «Странно видеть в вашей команде Жиркова».
- Юрий Жирков дебютировал за сборную России в феврале 2005 года. Еще раз – в феврале 2005 года. Он играет уже 16 лет.
- На Евро-2020 участвуют игроки и старше. Гордон, Стекеленбург, Пепе, Пандев – они тоже до сих пор играют.
- Перед Евро-2020 Жирков показывал видео, где Слуцкий критикует его игру. При Слуцком Жирков не ездил на Евро-2016. Посмотреть видео можно тут.
На 100 игр Жиркова влияет один непонятный матч России. ФИФА его не признает, но игрокам – учитывает
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