Юрий Жирков
Евро-2020
Зенит
Россия
В 2021 году Жирков провел за сборную России больше матчей, чем за «Зенит»
вчера, 21:23
Защитник Юрий Жирков попал в стартовый состав сборной России на матч первого тура Евро-2020 против Бельгии.
- Это его пятый матч (вместе с товарищескими) за сборную в 2021 году. Четыре из них – в стартовом составе.
- За «Зенит» в 2021 году Жирков провел три матча (в одном выходил на замену).
- Жиркову – 37 лет. За сборную России он выступает с 2005 года и провел больше 100 матчей.
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