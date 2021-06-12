Юрий Жирков
Евро-2020
Зенит
Россия
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#Юрий Жирков #Евро-2020 #Россия #Зенит

В 2021 году Жирков провел за сборную России больше матчей, чем за «Зенит»

вчера, 21:23

Защитник Юрий Жирков попал в стартовый состав сборной России на матч первого тура Евро-2020 против Бельгии.

Матч завершен
Бельгия
Лукаку 10
Менье 34
Лукаку 88
3:0
Матч завершен
Россия
  • Это его пятый матч (вместе с товарищескими) за сборную в 2021 году. Четыре из них – в стартовом составе.
  • За «Зенит» в 2021 году Жирков провел три матча (в одном выходил на замену).
  • Жиркову – 37 лет. За сборную России он выступает с 2005 года и провел больше 100 матчей.
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Источник:
Гол.ру
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