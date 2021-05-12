Жирков показал видео, как на него в раздевалке орет Слуцкий. Тогда был слух, что из-за этого он не поехал на Евро-2016

«Так нельзя, ***! Как ты играешь, так играть нельзя, ***! Ты встал сейчас в зону, окей, но зона сама мяч не отберет. В зоне игрок отбирает мяч. Ты просто встал в зону: ни вправо, ни влево, ***! Ни в одно единоборство, никуда. Тебе же не 18 лет, ***. Я бы понял, если бы тебе 18 лет было, ***. Но когда разваливается игрок один из самых опытных…Не в отбор, и не туда, и не в атаку…И вот так вот, ***».

Это перерыв товарищеского матча с Францией в 2016 году. Тогда Россия готовилась к Евро-2016, на который Слуцкий вывел сборную, победив в решающих матчах отбора. К перерыву Россия проигрывала 0:2, но во втором тайме взбодрилась: снова пропустила два, но ответила голами Кокорина и Жиркова.

Жирков забил на 68-й минуте, сделал счет 3:2 и сразу был заменен.