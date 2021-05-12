Жирков показал видео, как на него в раздевалке орет Слуцкий. Тогда был слух, что из-за этого он не поехал на Евро-2016
Юрий Жирков выложил в инстаграме архивную запись. Леонид Слуцкий громко и с матом ругает Жиркова за плохую игру.
«Так нельзя, ***! Как ты играешь, так играть нельзя, ***! Ты встал сейчас в зону, окей, но зона сама мяч не отберет. В зоне игрок отбирает мяч. Ты просто встал в зону: ни вправо, ни влево, ***! Ни в одно единоборство, никуда. Тебе же не 18 лет, ***. Я бы понял, если бы тебе 18 лет было, ***. Но когда разваливается игрок один из самых опытных…Не в отбор, и не туда, и не в атаку…И вот так вот, ***».
Это перерыв товарищеского матча с Францией в 2016 году. Тогда Россия готовилась к Евро-2016, на который Слуцкий вывел сборную, победив в решающих матчах отбора. К перерыву Россия проигрывала 0:2, но во втором тайме взбодрилась: снова пропустила два, но ответила голами Кокорина и Жиркова.
Жирков забил на 68-й минуте, сделал счет 3:2 и сразу был заменен.
На Евро-2016 Жирков не поехал. Уже тогда медиа писали, что между тренером и игроком возник конфликт в перерыве. Но оба опровергли его серьезность. Жирков так вспоминал тот самый разговор в раздевалке:
«В перерыве говорил только тренер. Речь шла про игру, но в основном, видимо, именно про мою игру. Это в конечном итоге, наверное, и повлияло на то, что я после игры подошел поговорить с Леонидом Викторовичем у автобуса. Но ничего плохого ни в моих словах, ни в том разговоре в целом не было».
Слух о громком скандале между Жирковым и Слуцким распространил тогда член комитета по этике РФС Андрей Созин: «Как говорили агенты, после матча с Францией в раздевалке Слуцкий сказал Жиркову, что тот неправильно играл. На что последовал ответ: «Не нравится? Не бери меня!» Слуцкий глаза вылупил: «Как? Ты в сборной!» Жирков снова ответил: «Я могу не играть».
Еще Жирков сказал, что не поехал на Евро-2016 из-за травмы ахилла и не в обиде на тренера. Слуцкий тоже подтвердил, что созванивался с Жирковым и знал о его травме: «Не могу сказать, что это был конфликт, но и мирной беседой назвать нельзя. Общались с Жирковым один на один, никого больше рядом не было. Жирков не поехал из-за травмы. Или что, Юрий на два месяца «надул» себе ахилл, сделал воспаление и обманывал доктора?».
Сейчас Жиркову 37 лет и он попал в расширенную заявку России на Евро-2020.
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