Лидер Дании, который казнил Россию на Евро. Плакал вместе с Гвардиолой и тренируется по восемь часов в день

Пьер-Эмиль Хейбьерг – герой сборной Дании на Евро-2020. Это он сделал голевой пас на исторический гол Поульсена через 99 секунд после свистка. Он же повлиял на результат матча Дании и России (4:1). Хейбьерг отдал два голевых паса – в моментах с первым и четвертым голом. Два других мяча датчане забили вообще без передач.

Это он выкладывал радостное фото с Поульсеном из раздевалки сборной Дании. Туда в комментарии пришел Йоаким Меле – и оставил сообщение с матом на русском. Мы рассказывали об этом в отдельном материале. Сам Хейбьерг больше хвалит других: в интервью объяснял крутость 20-летнего Дамсгора, а о себе почти не говорил.

Хейбьерг мог стать антигероем группового этапа Евро-2020. В матче Дании и Финляндии (0:1) Хейбьерг бил пенальти во втором тайме. И стал одним из многих игроков, кто не реализовал пенальти. Дания тогда проиграла. После двух матчей она имела ноль очков, но в итоге даже с одной победой вышла из группы со второго места.