Лидер Дании, который казнил Россию на Евро. Плакал вместе с Гвардиолой и тренируется по восемь часов в день
Пьер-Эмиль Хейбьерг – герой сборной Дании на Евро-2020. Это он сделал голевой пас на исторический гол Поульсена через 99 секунд после свистка. Он же повлиял на результат матча Дании и России (4:1). Хейбьерг отдал два голевых паса – в моментах с первым и четвертым голом. Два других мяча датчане забили вообще без передач.
Это он выкладывал радостное фото с Поульсеном из раздевалки сборной Дании. Туда в комментарии пришел Йоаким Меле – и оставил сообщение с матом на русском. Мы рассказывали об этом в отдельном материале. Сам Хейбьерг больше хвалит других: в интервью объяснял крутость 20-летнего Дамсгора, а о себе почти не говорил.
Хейбьерг мог стать антигероем группового этапа Евро-2020. В матче Дании и Финляндии (0:1) Хейбьерг бил пенальти во втором тайме. И стал одним из многих игроков, кто не реализовал пенальти. Дания тогда проиграла. После двух матчей она имела ноль очков, но в итоге даже с одной победой вышла из группы со второго места.
Хейбьерг играл со звездами «Баварии»: почти не выходил из запаса, зато клуб помогал отцу бороться с раком
Хейбьергу 25 лет. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро. За время взрослой карьеры он сыграл уже за пять клубов: «Бавария», «Аугсбург» (аренда), «Шальке» (аренда), «Саутгемптон», «Тоттенхэм». В юности Хейбьерг начинал у Гвардиолы. Он взял в «Баварии» семь трофеев и стал одним из любимых игроков Гвардиолы. Хотя на поле почти не выходил.
Хейбьерг стал самым молодым игроком «Баварии» в Бундеслиге. Постоянно учился у звезд уровня Швайнштайгера и Рибери, но отставал от них. Постоянно общался с Гвардиолой об улучшении игры. И называл его самым требовательным тренером в карьере. Гвардиола после каждого матча обкладывался ноутбуками и уже в самолете смотрел ключевые моменты прошедшей игры.
Через пару дней после 18-летия Хейбьергу позвонил отец. Рассказал, что у него обнаружен рак желудка. Сейчас Хейбьерг вспоминает разговор с Гвардиолой. Основные выдержки: «Я внезапно заплакал и сказал, что напуган. Он ответил, что всегда будет рядом со мной. А потом тоже заплакал и не знал, что еще сказать». «Бавария» помогала с лечением, но отец Хейбьерга умер.
Хейбьерг писал о Гвардиоле: «Студент учится у мастера».
Работа с Гвардиолой научила Хейбьерга целеустремленности и постоянному желанию быть на поле. Он не терялся и в 17 лет, а потом бесился из-за маленького игрового времени. Так они и рассорились – от этого пошли аренды в «Аугсбург» и «Шальке». Потом был уход из «Баварии» в «Саутгемптон», где Хейбьерг стал полноценный звездой. Дальше – трансфер в «Тоттенхэм».
В «Тоттенхэме» отмечают умения Хейбьерга по передачам. Еще он наконец-то доволен игровым временем: провел за сезон 38 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста. 16 мая Хейбьерг отбегал лучшую игру по результативности во всем сезоне за «Тоттенхэм». В матче с «Вулверхэмптоном» он забил сам и сделал ассист. «Тоттенхэм» победил со счетом 2:0.
Только Жозе Моуринью не всегда впечатлялся Хейбьергом:
Хейбьерг занимается с личным тренером. Задерживается на тренировках, а жене говорит: «Это пробки»
Гвардиола сравнивал Хейбьерга с Бускетсом и считал очень умным игроком. В Англии Хейбьерг проявил лидерские качества – стал капитаном «Саутгемптона» в 23 года. Еще с юности Хейбьерг в свободное время постоянно читал. Так он тоже прокачивал себя.
В «Саутгемптоне» Хейбьерг приезжал на тренировки первым, а уезжал последним. Рассказывал, что ему важно постоянно делать себя лучше. «Иногда моя жена не очень рада, когда я приезжаю поздно. Я объясняю это пробками. В этом году было много пробок», – смеялся Хейбьерг.
The Athletiс рассказывал, что с Хейбьергом много занимается датский тренер Ким Бой. Это бывший футболист, который стал писателем и ушел в индивидуальную работу с игроками. Хейбьерг называет этого человека своим ориентиром по жизни.
Некоторые датчане считают Хейбьерга высокомерным – он с детства гордился успехами и постоянно забывал о скромности. Мы уже рассказывали в отдельном материале, что скандинавский менталитет объясняется через «закон Янте». Но он сохраняется не везде.
Необычная Дания. Первой ввела однополые браки, зарабатывает на свиньях, показывает кино на датском с субтитрами и засыпает холостяков корицей
Хейбьерг – лучший датский игрок в 2020 году по версии фанатов. Но это не предел – таким было его желание в 19 лет: «Моя цель – быть лучшим игроком мира. Многие думают, что я преувеличиваю. Знаю, что шансов не очень много. Но для этого мы играем в футбол».
Когда Хейбьерг еще играл в «Саутгемптоне», перед матчем с «Лестером» он обнялся с Каспером Шмейхелем. Тогда и родилась легендарная пародия на датских друзей от Джейми Варди. Шмейхель повторяет ее в момент приезда в сборную.