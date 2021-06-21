Тренер Дании – через 7 философских монологов: о силе сомнений, отражении души нации, сломе границ между людьми

Датский журналист и писатель Мортен Глинвэд провел три года рядом с главным тренером Дании Каспером Хьюлмандом. Слушал, спрашивал, познавал мир, записывал. И выпустил о нем книгу под названием «Каспер Хьюлманд – футбольный мечтатель».

В ней Хьюлманд рассуждает, как видит футбол сквозь литературу, социологию, историю и психологию, вписывая его в единое мыслительное пространство общества. Это очень непохоже на типичную спортивную биографию и это очень соприродно «Голу».

Мы выделили избранные отрывки из мыслей Хьюлманда.

🧑‍🤝‍🧑 «Я уважаю футбол за то, что он содержит так много аспектов жизни. Это одновременно очень просто и очень сложно. В самой игре есть глубина, которую нам все еще трудно понять. В то же время это крупнейшее социальное явление в мире. Я много путешествовал, и у меня даже есть дети, которые нашли общий язык с другими детьми благодаря футболу. Он ломает границы между людьми. Какой ты человек – такой же ты на футбольном поле .

Эйнштейн говорил: «Игра – это высшая форма исследования». Футбол, с одной стороны, всего лишь игра. Но в то же время он содержит столько граней жизни.

Футбол – это опыт, похожий на музыку или фильм. Вы погружаетесь, забываете о повседневной жизни и переживаете драматургию, происходящую прямо сейчас. Футбол – это больше, чем результат. Я видел тысячи боев в своей жизни, но никогда не видел двух одинаковых. В каждом матче всегда есть своя история . Это удивительно».

Дания через удивительные цифры: рекорд Евро по поражениям, всего 4 игрока из местной лиги, сотня миллионов разницы по стоимости с Россией