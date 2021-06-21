Тренер Дании – через 7 философских монологов: о силе сомнений, отражении души нации, сломе границ между людьми
Датский журналист и писатель Мортен Глинвэд провел три года рядом с главным тренером Дании Каспером Хьюлмандом. Слушал, спрашивал, познавал мир, записывал. И выпустил о нем книгу под названием «Каспер Хьюлманд – футбольный мечтатель».
В ней Хьюлманд рассуждает, как видит футбол сквозь литературу, социологию, историю и психологию, вписывая его в единое мыслительное пространство общества. Это очень непохоже на типичную спортивную биографию и это очень соприродно «Голу».
Мы выделили избранные отрывки из мыслей Хьюлманда.
🧑🤝🧑 «Я уважаю футбол за то, что он содержит так много аспектов жизни. Это одновременно очень просто и очень сложно. В самой игре есть глубина, которую нам все еще трудно понять. В то же время это крупнейшее социальное явление в мире. Я много путешествовал, и у меня даже есть дети, которые нашли общий язык с другими детьми благодаря футболу. Он ломает границы между людьми. Какой ты человек – такой же ты на футбольном поле.
Эйнштейн говорил: «Игра – это высшая форма исследования». Футбол, с одной стороны, всего лишь игра. Но в то же время он содержит столько граней жизни.
Футбол – это опыт, похожий на музыку или фильм. Вы погружаетесь, забываете о повседневной жизни и переживаете драматургию, происходящую прямо сейчас. Футбол – это больше, чем результат. Я видел тысячи боев в своей жизни, но никогда не видел двух одинаковых. В каждом матче всегда есть своя история. Это удивительно».
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🇩🇰 «Игроки сборной ассоциируют всю страну. Поэтому моя цель – нашей игрой проиллюстрировать Данию. Через победы, через самовыражение на поле, через общение и отношение к делу. Для меня игра – в первую очередь вопрос идентичности. Когда сборная выходит на поле, наш стиль и наши игроки должны отражать душу нации. Мы должны прикоснуться к населению. Люди должны уметь нас чувствовать.
Мы чемпионы мира по доверию другим. И мы одна из стран с наименее иерархической структурой и большой сплоченностью. Я вижу это на наших сборах, тренировках. Игроки – большие звезды в больших клубах, но они приземленные, щедрые и думают о других людях. Дания – страна, где расстояние между людьми невелико.
У нас есть особенная способность – сочетать приземленность с высочайшими амбициями. Хорошие лидеры– не те, кто превозносит себя с помощью своего авторитета и мастерства. Хорошие лидеры щедры – вот почему вы хотите следовать за ними».
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📚 «Мои любимые писатели: Жан-Поль Сартр, Альбер Камю, Серен Кьеркегор. Я с подросткового возраста полюбил писателей-философов. Мне интересно, что заставляет мысли превращаться в действия. Если взять футбол: что заставляло Хьюго Мейсла в 30 лет думать о том, как изменить футбол? Или как Валерий Лобановский или Ринус Михельс думали о тотальном футболе в 50-70-е годы? Как Арриго Сакки в 80-х придумал зонную защиту? Мне интересно, как рождаются хорошие идеи, откуда они берутся, как воплощать их в жизнь. Литература помогает мне в этом».
🎇 «Я не люблю разговоры о том, что главное в футболе – это победа. Конечно, результаты вызывают волнение, но сама игра также может вызвать не меньшее возбуждение и учащать пульс. Надо быть результативным и побеждать, но мне больше нравится другое – вкус игры. Нужно выигрывать не только матчи и трофеи, но и сердца».
Флаг Дании – старейший в мире. Зачем историки учат, что он упал с неба? И почему такой же крест на флагах всей Скандинавии?
👥 «Некоторые люди считают сомнение слабостью. Я же думаю, что сомнение – моя главная движущая сила. Моими лучшими моментами в качестве тренера были те, когда я узнавал, с кем мы играем – и не знал, черт возьми, что делать с этим соперником. Момент сомнения. Потом я изучал его глубже, и в один момент сомнение перерастало в другое чувство – что я знаю, как действовать. Но если бы у меня изначально не было сомнений, то я бы углублялся так глубоко в изучение. И не становился лучше».
🚥 «Моя любимая метафора-анекдот. Представьте, что вы идете по совершенно темной дороге. В какой-то момент вы подходите к фонарю. Свет падает на землю. Рядом стоит старик и что-то ищет. Вы подходите и спрашиваете его: «Что ты ищешь?» Он отвечает: «Я ищу свои ключи». Вы начинаете помогать ему, и после получаса поиска говорите: «А где ты их вообще потерял?» Он отвечает: «Я потерял их в лесу, но там нет света, поэтому я ищу здесь».
Это все о том, что мы ищем только то, что уже освещено. Когда-то считалось, что выигрывает та команда, которая больше бегает. То есть люди давали объяснение через то, на что падал свет, через очевидное. Но они заблуждались и искали ответы не там, где нужно.
Секреты лего – главного изобретения Дании. Сколько стоит самый дорогой набор. Почему так больно наступать на детальки. Правда ли лица человечков стали злее
Мы еще так многого не знаем. И это действительно круто. Как однажды сказал аргентинский футболист Хорхе Вальдано: «Самое замечательное в футболе то, что он включает в себя все, чем не является наука. Футбол иррационален, футбол эмоционален. Футбол – это все то, что мы не можем ни объяснить, ни предсказать».
💱 «Мне не нравится, каким становится футбол. Культ денег. Коррупция. Все идет к индивидуализму. Это приводит к исчезновению любви к игре. Футбол должен быть позитивной силой, символизирующей что-то хорошее. Сейчас этого становится меньше».
Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет