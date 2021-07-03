Зацените гибкость Дании. Идут дальше, хотя потеряли уже трех лидеров. А 11 голов забили 7 разных человек

Главная особенность Дании на этом Евро – то, как она реагирует на кадровые проблемы. Если коротко, то классно проводит изменения в составе. Чуть побольше:

1. На первый матч с Финляндией датчане вышли по схеме в четыре защитника. Но проблемы с Эриксеном вынудили их перестроиться на расстановку с пятью игроками обороны. Против Бельгии, России, Уэльса и Чехии Дании сыграла именно при такой формации.

2. Еще после вылета Эриксена Каспер Хьюлманд перестроил сборную на игру с двумя футболистами в центре – Хейбьерг-Делэни. До начала Евро-2020 он говорил: «Я люблю, когда в центре наша сборная создает плотность за счет численного преимущества. Игра в двух центральных полузащитников – это своеобразный риск для меня». В итоге Хейбьерг и Делэни в сумме принесли ему 4 балла по «гол+пас» (1+3).

3. После матча с Россией из-за травмы ягодичной мышцы вылетел Юссуф Поульсен. В основе его классно заменил Каспер Дольберг.

В матче против Уэльса оформил дубль. Плюс забил гол Чехии.