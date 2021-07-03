Зацените гибкость Дании. Идут дальше, хотя потеряли уже трех лидеров. А 11 голов забили 7 разных человек
Главная особенность Дании на этом Евро – то, как она реагирует на кадровые проблемы. Если коротко, то классно проводит изменения в составе. Чуть побольше:
1. На первый матч с Финляндией датчане вышли по схеме в четыре защитника. Но проблемы с Эриксеном вынудили их перестроиться на расстановку с пятью игроками обороны. Против Бельгии, России, Уэльса и Чехии Дании сыграла именно при такой формации.
2. Еще после вылета Эриксена Каспер Хьюлманд перестроил сборную на игру с двумя футболистами в центре – Хейбьерг-Делэни. До начала Евро-2020 он говорил: «Я люблю, когда в центре наша сборная создает плотность за счет численного преимущества. Игра в двух центральных полузащитников – это своеобразный риск для меня». В итоге Хейбьерг и Делэни в сумме принесли ему 4 балла по «гол+пас» (1+3).
3. После матча с Россией из-за травмы ягодичной мышцы вылетел Юссуф Поульсен. В основе его классно заменил Каспер Дольберг.
В матче против Уэльса оформил дубль. Плюс забил гол Чехии.
4. Матч 1/8 финала против Уэльса пропустил основной крайний защитник Васс – вместо него появился Йенс Стрюгер-Ларсен. Он же вышел в основе против Чехии – и отдал ассист.
Дания в пяти матчах забила 11 мячей – и у сборной семь авторов голов:
- Дольберг – 3.
- Меле – 2.
- Поульсен – 2.
- Дамсгор – 1.
- Брэйтуэйт – 1.
- Делэни – 1.
- Кристенсен – 1.
Хьюлманд ценит такое тактическое и статистическое разнообразие: «Горжусь нашей сборной. У нас очень вариативная и интересная команда. Нам под силам ставить перед собой высокий задачи».