Дания
Евро-2020
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#Дания #Евро-2020

Зацените гибкость Дании. Идут дальше, хотя потеряли уже трех лидеров. А 11 голов забили 7 разных человек

03 июля, 22:30

Датчане – в полуфинале Евро-2020. Это первое попадание сборной в эту стадию турнира за 30 лет. В четвертьфинале Дания снесла Чехию – 2:1.

Главная особенность Дании на этом Евро – то, как она реагирует на кадровые проблемы. Если коротко, то классно проводит изменения в составе. Чуть побольше:

1. На первый матч с Финляндией датчане вышли по схеме в четыре защитника. Но проблемы с Эриксеном вынудили их перестроиться на расстановку с пятью игроками обороны. Против Бельгии, России, Уэльса и Чехии Дании сыграла именно при такой формации.

2. Еще после вылета Эриксена Каспер Хьюлманд перестроил сборную на игру с двумя футболистами в центре – Хейбьерг-Делэни. До начала Евро-2020 он говорил: «Я люблю, когда в центре наша сборная создает плотность за счет численного преимущества. Игра в двух центральных полузащитников – это своеобразный риск для меня». В итоге Хейбьерг и Делэни в сумме принесли ему 4 балла по «гол+пас» (1+3).

3. После матча с Россией из-за травмы ягодичной мышцы вылетел Юссуф Поульсен. В основе его классно заменил Каспер Дольберг.

В матче против Уэльса оформил дубль. Плюс забил гол Чехии.

4. Матч 1/8 финала против Уэльса пропустил основной крайний защитник Васс – вместо него появился Йенс Стрюгер-Ларсен. Он же вышел в основе против Чехии – и отдал ассист.

Дания в пяти матчах забила 11 мячей – и у сборной семь авторов голов:

  • Дольберг – 3.
  • Меле – 2.
  • Поульсен – 2.
  • Дамсгор – 1.
  • Брэйтуэйт – 1.
  • Делэни – 1.
  • Кристенсен – 1.

Хьюлманд ценит такое тактическое и статистическое разнообразие: «Горжусь нашей сборной. У нас очень вариативная и интересная команда. Нам под силам ставить перед собой высокий задачи».

Матч завершен
Чехия
Шик 49
1:2
Матч завершен
Дания
Делэни 5
Дольберг 42
Все фото: www.imago-images.de/Global Look Press
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