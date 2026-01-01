Томас Делэни

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Делэни стал лучшим игроком матча Чехия – Дания
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За Данию забил дальтоник. Он плохо различает зеленый и красный – и чаще всего играл именно в этих цветах
#Томас Делэни
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