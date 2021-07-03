Томас Делэни
Евро-2020
Дания
Чехия
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#Томас Делэни #Евро-2020 #Дания #Чехия

Делэни стал лучшим игроком матча Чехия – Дания

03 июля, 21:25

В матче 1/4 финала Евро-2020 против Чехии Томас Делэни вышел в стартовом составе и покинул поле на 81-й минуте. Его заменил Матиас Йенсен.

На 5-й минуте Делэни забил первый гол за Данию на крупных турнирах. Этот мяч стал 24-м, который на Евро-2020 был забит головой – рекорд чемпионатов Европы.

  • На Евро-2020 Делэни провел пять матчей: везде выходил в старте, но заменялся во втором тайме. Гол чехам стал его первым результативным действием на турнире.
  • Ему 29 лет. Он играет за дортмундскую «Боруссию», с которой выигрывал Кубок Германии.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
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