Томас Делэни
Евро-2020
Дания
Чехия
Делэни стал лучшим игроком матча Чехия – Дания
03 июля, 21:25
В матче 1/4 финала Евро-2020 против Чехии Томас Делэни вышел в стартовом составе и покинул поле на 81-й минуте. Его заменил Матиас Йенсен.
На 5-й минуте Делэни забил первый гол за Данию на крупных турнирах. Этот мяч стал 24-м, который на Евро-2020 был забит головой – рекорд чемпионатов Европы.
- На Евро-2020 Делэни провел пять матчей: везде выходил в старте, но заменялся во втором тайме. Гол чехам стал его первым результативным действием на турнире.
- Ему 29 лет. Он играет за дортмундскую «Боруссию», с которой выигрывал Кубок Германии.
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