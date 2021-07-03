Делэни стал лучшим игроком матча Чехия – Дания

В матче 1/4 финала Евро-2020 против Чехии Томас Делэни вышел в стартовом составе и покинул поле на 81-й минуте. Его заменил Матиас Йенсен.

На 5-й минуте Делэни забил первый гол за Данию на крупных турнирах. Этот мяч стал 24-м, который на Евро-2020 был забит головой – рекорд чемпионатов Европы.