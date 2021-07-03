Евро-2020
Дания
Чехия
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#Евро-2020 #Дания #Чехия

24 гола головой на Евро-2020 – рекорд чемпионатов Европы

03 июля, 21:15

Это случилось в матче 1/4 финала Евро-2020 между Чехией и Данией. Автор рекордного гола – Томас Делэни, который впервые забил за Данию на крупном турнире.

Евро-2020 – рекордный по количеству автоголов (10) и общему числу голов (прошлый рекорд – 108 голов, который был побит на стадии 1/8 финала).

В полуфиналах сыграют Испания – Италия и Дания – Украина/Англия. Финал пройдет 11 июля в Лондоне.

Матч завершен
Чехия
Шик 49
1:2
Матч завершен
Дания
Делэни 5
Дольберг 42
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Источник:
Squawka Football
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