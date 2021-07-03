24 гола головой на Евро-2020 – рекорд чемпионатов Европы

Это случилось в матче 1/4 финала Евро-2020 между Чехией и Данией. Автор рекордного гола – Томас Делэни, который впервые забил за Данию на крупном турнире.

Евро-2020 – рекордный по количеству автоголов (10) и общему числу голов (прошлый рекорд – 108 голов, который был побит на стадии 1/8 финала).

В полуфиналах сыграют Испания – Италия и Дания – Украина/Англия. Финал пройдет 11 июля в Лондоне.