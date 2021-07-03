За Данию забил дальтоник. Он плохо различает зеленый и красный – и чаще всего играл именно в этих цветах
Сборная Дании в четвертьфинальном матче не стала долго думать против Чехии. Пятая минута – подача с углового – Томас Делэни, оказавшись абсолютно один, головой переправил мяч в ворота.
Интересный факт про Делэни: он – дальтоник. В 2018 году перед самым чемпионатом мира он говорил, что было трудно отличить свою команду от соперника в товарищеском матче Дании и Мексики.
В радиоэфире он подключился к датскому болельщику-дальтонику – и тот попытался угадать по наводящим фактам, с кем разговаривает:
- Играет за сборную в красном.
- Имя – Томас.
– Ты Домас Делэни?
– Да. Единственный и неповторимый.
В другой раз Делэни рассказывал:
«Признаюсь: для меня иногда это целое испытание. Я плохо различаю зеленый и красный цвета. Поэтому в том матче я просто вглядывался в лица. Мне приходилось делать это очень быстро, чтобы не потерять мяч. Иногда получалось. А иногда я слышал неодобрительный гул со стороны фанатов».
Ирония Делэни в том, что он много лет выступает за команды, чьи цвета не различает:
1. С 2016-го по 2018-й играл за «Вердер». Традиционный цвет клуба – зеленый.
2. За Данию (тут говорится о командах разных возрастов) он играет с 2008-го. У сборной домашние майки красного цвета.
Еще Делэни говорил, что не так хорошо видит очень яркие цвета: «На тренировках для меня это особенно сложная задача, поскольку тренировочная форма выглядит по-другому. Плюс тренеры выбирают манишки, цвета которых мне также трудно различить. А так у меня были трудности только в одном матче – Дании и Мексики».
Франция и Австралия играли с Данией в группе на чемпионате мира в России, и они были в курсе дальтонизма Делэни. В итоге обе сборные выбрали расцветки форм так, чтобы Делэни мог различать своих и чужих в динамике. Французы играли в белом, датчане – в красном. Австралийцы играли в темно-зеленом, датчане – в белом.
Делэни потом говорил:
«На самом деле они могли выбрать другие цвета и использовать это против меня, ха-ха. Желтый я бы точно не заметил!»