За Данию забил дальтоник. Он плохо различает зеленый и красный – и чаще всего играл именно в этих цветах

В другой раз Делэни рассказывал:

«Признаюсь: для меня иногда это целое испытание. Я плохо различаю зеленый и красный цвета. Поэтому в том матче я просто вглядывался в лица. Мне приходилось делать это очень быстро, чтобы не потерять мяч. Иногда получалось. А иногда я слышал неодобрительный гул со стороны фанатов».

Ирония Делэни в том, что он много лет выступает за команды, чьи цвета не различает:

1. С 2016-го по 2018-й играл за «Вердер». Традиционный цвет клуба – зеленый.

2. За Данию (тут говорится о командах разных возрастов) он играет с 2008-го. У сборной домашние майки красного цвета.

Еще Делэни говорил, что не так хорошо видит очень яркие цвета: «На тренировках для меня это особенно сложная задача, поскольку тренировочная форма выглядит по-другому. Плюс тренеры выбирают манишки, цвета которых мне также трудно различить. А так у меня были трудности только в одном матче – Дании и Мексики».

Франция и Австралия играли с Данией в группе на чемпионате мира в России, и они были в курсе дальтонизма Делэни. В итоге обе сборные выбрали расцветки форм так, чтобы Делэни мог различать своих и чужих в динамике. Французы играли в белом, датчане – в красном. Австралийцы играли в темно-зеленом, датчане – в белом.