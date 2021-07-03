Томас Делэни
Евро-2020
Дания
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#Томас Делэни #Евро-2020 #Дания

За Данию забил дальтоник. Он плохо различает зеленый и красный – и чаще всего играл именно в этих цветах

03 июля, 20:32

Сборная Дании в четвертьфинальном матче не стала долго думать против Чехии. Пятая минута – подача с углового – Томас Делэни, оказавшись абсолютно один, головой переправил мяч в ворота.

Интересный факт про Делэни: он – дальтоник. В 2018 году перед самым чемпионатом мира он говорил, что было трудно отличить свою команду от соперника в товарищеском матче Дании и Мексики.

В радиоэфире он подключился к датскому болельщику-дальтонику – и тот попытался угадать по наводящим фактам, с кем разговаривает:

  • Играет за сборную в красном.
  • Имя – Томас.

– Ты Домас Делэни?

– Да. Единственный и неповторимый.

В другой раз Делэни рассказывал:

«Признаюсь: для меня иногда это целое испытание. Я плохо различаю зеленый и красный цвета. Поэтому в том матче я просто вглядывался в лица. Мне приходилось делать это очень быстро, чтобы не потерять мяч. Иногда получалось. А иногда я слышал неодобрительный гул со стороны фанатов».

Ирония Делэни в том, что он много лет выступает за команды, чьи цвета не различает:

1. С 2016-го по 2018-й играл за «Вердер». Традиционный цвет клуба – зеленый.

2. За Данию (тут говорится о командах разных возрастов) он играет с 2008-го. У сборной домашние майки красного цвета.

Еще Делэни говорил, что не так хорошо видит очень яркие цвета: «На тренировках для меня это особенно сложная задача, поскольку тренировочная форма выглядит по-другому. Плюс тренеры выбирают манишки, цвета которых мне также трудно различить. А так у меня были трудности только в одном матче – Дании и Мексики».

Франция и Австралия играли с Данией в группе на чемпионате мира в России, и они были в курсе дальтонизма Делэни. В итоге обе сборные выбрали расцветки форм так, чтобы Делэни мог различать своих и чужих в динамике. Французы играли в белом, датчане – в красном. Австралийцы играли в темно-зеленом, датчане – в белом.

Делэни потом говорил:

«На самом деле они могли выбрать другие цвета и использовать это против меня, ха-ха. Желтый я бы точно не заметил!»

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Матч завершен
Чехия
Шик 49
1:2
Матч завершен
Дания
Делэни 5
Дольберг 42
Все фото: imag-images.de, augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press
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