Есть теория, что на эпидемию коронавируса в Европе повлиял матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Валенсия»
В последние дни распространено мнение о том, что серьезное влияние на развитие коронавируса в Италии оказал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» – «Валенсия», который был сыгран в Милане. Он состоялся 19 февраля при зрителях.
Такого мнения придерживается Protezione Civile – это департамент, который занимается прогнозированием и предотвращением чрезвычайных ситуаций в стране. Corriere dello Sport расписала, что происходило в день матча:
- На игре было 43 тысячи фанатов «Аталанты» и 2500 – «Валенсии»;
- К валенсийцам присоединились фанаты «Интера» – перед стадионом они вместе провели время;
- Фанаты пили из одних бокалов и банок с пивом и могли легко заразиться друг от друга;
- С коронавирусом вернулся домой валенсийский журналист Кике Матеу.
Руководитель отделения пульмонологии в больнице имени папы Джованни XXIII в Бергамо Фабиано Ди Марко вообще назвал сам факт проведения матча в таких условиях биологической бомбой. Уточнил: на матче были 40 тысяч жителей Бергамо, которые передвигались на автобусах, машинах и поездах (напомним, игра проходила в Милане).
Вспоминает об этом и итальянский иммунолог Франческо Ле Фош: «Тысячи людей в двух сантиметрах друг от друга плюс крики, объятия – все это могло способствовать распространению вируса».
Некоторые даже называют матч нулевым эпизодом (то есть с чего началась вспышка). Президент итальянского Института здравоохранения Сильвио Брусаферро не исключает, что так и было: «Это одна из гипотез, хотя анализировать их сложно». Есть мнение и полузащитника «Аталанты» Алехандро Гомеса: «Вполне вероятно, что ситуация в Бергамо имеет отношение к той игре».
На 19 февраля в Италии было зафиксировано всего несколько случаев заражения коронавирусом. Уже 22-го выявили 79 больных и тогда на севере Италии закрыли на карантин 11 муниципалитетов. Спустя неделю количество заразившихся стало больше тысячи, еще через неделю – в семь раз больше, с середины марта число заболевших с каждым днем увеличивается на пять-семь тысяч.
Ответный матч «Валенсии» и «Аталанты» проходил 10 марта без зрителей – итальянцы оформили выход в четвертьфинал. Через день чемпионат Италии был официально приостановлен. «Это уже совсем другой мир. Игра против «Валенсии» на время вырвала нас из реальности. На улицах блокпосты, словно сейчас чума. Наша жизнь изменилась, жизнь каждого человека изменилась. Я слышу только звуки сирен», – рассказал Джан Пьеро Гасперини. «На улицах никого нет, прямо как в фильме ужасов», – добавил Алехандро Гомес.
В Италии самая ужасная ситуация с коронавирусом. На 24 марта зафиксировано уже 63 тысячи случаев заболевания. Смертность самая высокая в мире – погибло шесть тысяч человек.