Есть теория, что на эпидемию коронавируса в Европе повлиял матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Валенсия»

Такого мнения придерживается Protezione Civile – это департамент, который занимается прогнозированием и предотвращением чрезвычайных ситуаций в стране. Corriere dello Sport расписала, что происходило в день матча:

На игре было 43 тысячи фанатов «Аталанты» и 2500 – «Валенсии»;

К валенсийцам присоединились фанаты «Интера» – перед стадионом они вместе провели время;

Фанаты пили из одних бокалов и банок с пивом и могли легко заразиться друг от друга;

С коронавирусом вернулся домой валенсийский журналист Кике Матеу.

Руководитель отделения пульмонологии в больнице имени папы Джованни XXIII в Бергамо Фабиано Ди Марко вообще назвал сам факт проведения матча в таких условиях биологической бомбой. Уточнил: на матче были 40 тысяч жителей Бергамо, которые передвигались на автобусах, машинах и поездах (напомним, игра проходила в Милане).

Вспоминает об этом и итальянский иммунолог Франческо Ле Фош: «Тысячи людей в двух сантиметрах друг от друга плюс крики, объятия – все это могло способствовать распространению вируса».