Сами Хедира

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Хедира перешел из «Ювентуса» в «Герту»
#Сами Хедира
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Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
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