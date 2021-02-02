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Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец

02 февраля, 02:35

Твиттер «Герты»

В Европе закрывается трансферное окно. Раньше всех управилась Германия – еще вечером, вслед за ней не стала дожидаться ночи Италия. Во Франции, Испании и Англии сделки проходили до двух часов ночи по Москве.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Ливерпуль» приобрел центрального защитника Бена Дэвиса из «Престона». У игрока нет опыта выступлений в АПЛ. Юрген Клопп пояснил, что при всех проблемах в клубе: «Мы взглянули на него и подумали: «Воу».

Cостоялась и ожидаемая аренда Озана Кабака из «Шальке».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 За «Брайтон» будет играть Мойсес Кайседо – это 19-летний полузащитник сборной Эквадора. Контракт – на 4,5 года, пять миллионов евро – цена по данным Transfermarkt.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Арсенал» отправил двух игроков в аренду: Эшли Мэйтленд-Найлса в «Вест Бромвич», Джо Уиллока – в «Ньюкасл».

🇩🇪 33-летний Сами Хедира покинул «Ювентус» ради «Герты», которой достался бесплатно. Еще «Герта» арендовала Неманью Радонича из «Марселя».

🇩🇪 Джошуа Зиркзее арендован до конца сезона «Пармой», «Бавария» получит 1,5 миллиона евро. 

🇩🇪 Еще «Бавария» отдала в аренду 20-летнего защитника Криса Ричардса в «Хоффенхайм».

🇩🇪 «Шальке» нашел замену Кабаку в лице Шкодрана Мустафи – контракт до конца сезона.

🇮🇹 В «Аталанте» теперь помимо россиянина Миранчука будут два украинца – к Малиновскому добавился Виктор Коваленко из «Шахтера».

🇮🇹 19-летний американский защитник Брайан Рейнолдс перешел из «Далласа» в «Рому». Аренда до конца сезона, обязательный выкуп – в размере 6,75 млн евро.

🇮🇹 Полузащитник «Ювентуса» Роландо Мандрагора на полтора года перешел в «Торино». А Даниэле Ругани на полгода отправился в «Кальяри». Это аренды.

🇪🇸 Помните такого игрока – Хесе? Он в «Лас-Пальмасе» – команде Сегунды.

🇪🇸 «Сельта» забрала бесплатно Факундо Феррейру из «Бенфики» и отдала в аренду «Вест Бромвичу» Окая Йокушлу.

🇫🇷 Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо отозван из «Бенфики» и отправился в аренду в «Ниццу» до конца сезона.

🇳🇱 «Аякс» до конца сезона арендовал Уссаму Идрисси из «Севильи». Замена уходящего Промеса?

🇹🇷 Жедсон Фернандеш потусовался в «Тоттенхэме» и теперь будет доигрывать сезон в «Галатасарае». А принадлежит он «Бенфике».

🇹🇷 Дженк Тосун мог оказаться в ЦСКА, но доиграет сезон в «Бешикташе». Арендован у «Эвертона».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩
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#Сами Хедира
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#АПЛ
#Бундеслига
#Бавария
#Ювентус
#Озан Кабак
#Аталанта
#Рома
#Сами Хедира
#Серия А
#Виктор Коваленко
#Герта
#Джошуа Зиркзее
#Бен Дэвис
#Хесе
#Шкодран Мустафи
#Бешикташ
#Галатасарай
#Даниэле Ругани
#Жан-Клер Тодибо
#Брайтон
#Дженк Тосун
#Жедсон Фернандеш
#Торино