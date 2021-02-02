Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец

В Европе закрывается трансферное окно. Раньше всех управилась Германия – еще вечером, вслед за ней не стала дожидаться ночи Италия. Во Франции, Испании и Англии сделки проходили до двух часов ночи по Москве.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Ливерпуль» приобрел центрального защитника Бена Дэвиса из «Престона». У игрока нет опыта выступлений в АПЛ. Юрген Клопп пояснил, что при всех проблемах в клубе: «Мы взглянули на него и подумали: «Воу».

Cостоялась и ожидаемая аренда Озана Кабака из «Шальке».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 За «Брайтон» будет играть Мойсес Кайседо – это 19-летний полузащитник сборной Эквадора. Контракт – на 4,5 года, пять миллионов евро – цена по данным Transfermarkt.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Арсенал» отправил двух игроков в аренду: Эшли Мэйтленд-Найлса в «Вест Бромвич», Джо Уиллока – в «Ньюкасл».

🇩🇪 33-летний Сами Хедира покинул «Ювентус» ради «Герты», которой достался бесплатно. Еще «Герта» арендовала Неманью Радонича из «Марселя».

🇩🇪 Джошуа Зиркзее арендован до конца сезона «Пармой», «Бавария» получит 1,5 миллиона евро.

🇩🇪 Еще «Бавария» отдала в аренду 20-летнего защитника Криса Ричардса в «Хоффенхайм».

🇩🇪 «Шальке» нашел замену Кабаку в лице Шкодрана Мустафи – контракт до конца сезона.

🇮🇹 В «Аталанте» теперь помимо россиянина Миранчука будут два украинца – к Малиновскому добавился Виктор Коваленко из «Шахтера».