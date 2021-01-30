Капитан «Ливерпуля» орет на весь стадион. Ответ на любое действие – его эмоции 📢
В матче с «Тоттенхэмом» (3:1) у «Ливерпуля» прервались серии без побед и без голов. Один из героев – Джордан Хендерсон. Капитан «Ливерпуля» вынужденно играет на позиции центрального защитника, потому что остальные топ-игроки травмированы. Во время игры он все равно комментировал любое событие на каждой части поля.
Обычно Хендерсон просто хвалил партнеров за пасы или отборы, но иногда срывался на страстные крики: «Останови, не дай сделать пас, не дай!» «Ливерпуль» смонтировал из слов Хендерсона видео на две минуты. В ноябре клуб выкладывал подобное видео после матча Лиги чемпионов, но там все было короче.
Клопп считает Хендерсона подходящим кандидатом на роль тренера «Ливерпуля», если он уйдет из клуба. Еще он называл карьеру Хендерсона историей преодоления и считал его по-настоящему опытным парнем. «Он одновременно очень самокритичен и амбициозен», – говорил Клопп. Хендерсон стал капитаном сразу после ухода Джеррарда. Пока справляется.
В июле 2020-го Хендерсон был признан футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов. Клопп записал для него специальное поздравление: «Я знаю, что ты достаточно уверен в себе, чтобы иметь большие мечты. Сейчас наступил момент, когда все увидели, какой ты великий игрок, великая личность. Какой у тебя отличный характер».
Хендерсон тогда чуть не заплакал, когда это посмотрел:
Адам Лаллана вспоминал историю, которая лучше всего характеризует Хендерсона со стороны капитана. «Ливерпуль» выигрывал у «Севильи» со счетом 3:0, но закончил матч вничью 3:3. Тогда Хендерсон взял на себя всю вину: «Этого не должно происходить. Я несу ответственность и отвечаю за результат. Я – капитан «Ливерпуля».
Уже забывается, что Хендерсон – воспитанник «Сандерленда». «Ливерпуль» купил его в 2011 году за 18 миллионов евро. Тогда Хендерсону было 20 лет. Потом он прошел через тяжелые травмы и временно выпадал из основы.
В «Ливерпуле» Клоппа Хендерсон остается незаменимым игроком. Выходит на любой позиции и не жалуется. Только говорит, что надо побеждать во всех турнирах.