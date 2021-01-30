Капитан «Ливерпуля» орет на весь стадион. Ответ на любое действие – его эмоции 📢

В матче с «Тоттенхэмом» (3:1) у «Ливерпуля» прервались серии без побед и без голов. Один из героев – Джордан Хендерсон. Капитан «Ливерпуля» вынужденно играет на позиции центрального защитника, потому что остальные топ-игроки травмированы. Во время игры он все равно комментировал любое событие на каждой части поля.

Обычно Хендерсон просто хвалил партнеров за пасы или отборы, но иногда срывался на страстные крики: «Останови, не дай сделать пас, не дай!» «Ливерпуль» смонтировал из слов Хендерсона видео на две минуты. В ноябре клуб выкладывал подобное видео после матча Лиги чемпионов, но там все было короче.