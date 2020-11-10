«Ливерпуль» попрощался с базой, где тренировался 70 лет. Стих, мини-фильм и много исторических кадров

«Ливерпуль» переезжает из тренировочного комплекса в Мелвуде на новую тренировочную базу в Киркби. В ее реконструкцию вложено около 50 миллионов фунтов. Процесс переезда специально связали с паузой на игры сборных. Последняя тренировка в Мелвуде прошла перед игрой «Ливерпуля» и «Ман Сити». После – только слезные прощания.

«Ливерпуль» тренировался в Мелвуде с начала 50-х. С этим местом связаны все основные успехи в истории клуба. Новая база построена рядом с академией клуба – так за развитием молодежи Юрген Клопп сможет наблюдать лично. «Я буду скучать по Мелвуду, но и в Киркби все будет великолепно», – уже сказал Юрген Клопп.

Будущее Мелвуда – трансформация в современный жилой комплекс. Его владельцем стала компания Torus, которая занимается строительством недвижимости. Она выкупила базу за 10 миллионов фунтов еще летом 2019-го. Переезд из Мелвуда планировался ровно через год, но «Ливерпуль» немного затянул по срокам.