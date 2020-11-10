«Ливерпуль» попрощался с базой, где тренировался 70 лет. Стих, мини-фильм и много исторических кадров
«Ливерпуль» переезжает из тренировочного комплекса в Мелвуде на новую тренировочную базу в Киркби. В ее реконструкцию вложено около 50 миллионов фунтов. Процесс переезда специально связали с паузой на игры сборных. Последняя тренировка в Мелвуде прошла перед игрой «Ливерпуля» и «Ман Сити». После – только слезные прощания.
«Ливерпуль» тренировался в Мелвуде с начала 50-х. С этим местом связаны все основные успехи в истории клуба. Новая база построена рядом с академией клуба – так за развитием молодежи Юрген Клопп сможет наблюдать лично. «Я буду скучать по Мелвуду, но и в Киркби все будет великолепно», – уже сказал Юрген Клопп.
Будущее Мелвуда – трансформация в современный жилой комплекс. Его владельцем стала компания Torus, которая занимается строительством недвижимости. Она выкупила базу за 10 миллионов фунтов еще летом 2019-го. Переезд из Мелвуда планировался ровно через год, но «Ливерпуль» немного затянул по срокам.
Задумка «Ливерпуля» состояла именно в создании общего тренировочного комплекса. Так мыслил Клопп: «Я очень люблю Мелвуд, но футбол меняется. Иногда нужно менять приоритеты. Очень хорошо, что наши владельцы дают нам возможность сделать такой большой шаг. 25 лет назад Мелвуд устанавливал стандарты. За это время произошло многое».
The Athletic писал, что сам Клопп принимал участие в разработке дизайна для базы в Киркби. Пока же он вместе с командой прощался с Мелвудом.
«Ливерпуль» выпустил видео, где история Мелвуда рассказана за несколько минут:
И показал исторические кадры:
Робби Фаулер написал стихотворение. Его смысл в том, что сам Фаулер тренировался там вместе с легендарными людьми. Он называет Мелвуд сказочным местом.
Стивен Джеррард вспомнил свое время в Мелвуде:
Раш и Каррагер поддержали его похожими постами:
Луис Гарсия написал, что это место было чем-то большим, чем просто тренировочная площадка: «Мы там завтракали, обедали, играли в бильярд и настольный теннис. Иногда даже ночевали».
Из этого состава «Ливерпуля» больше всех грустит Хендерсон:
А Джеймс Милнер напоследок снял видео: