Рис Уильямс
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Ливерпуль
Мидтьюлланд
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#Рис Уильямс #Лига чемпионов #Футбол #Ливерпуль #Мидтьюлланд

«Ливерпуль» потерял почти всех ЦЗ. Играет парень, который провел сезон в шестом дивизионе

5 часов назад
Александр Плеханов

твиттер «Ливерпуля»

«Ливерпуль» вышел на матч с «Мидтьюлландом» наполовину резервным составом, но в обороне все без альтернативы. Пара основных центральных защитников – Джо Гомес и Фабиньо. Ван Дейк и Матип травмированы, а других опытных игроков в составе просто нет. Поэтому в запасе на матч Лиги чемпионов оказался 19-летний Рис Уильямс.

Клопп до этого никогда по-настоящему не использовал Уильямса. Да, на старте сезона он привлекался к матчам кубковых турниров, но в прошлом играл в команде «Киддерминстер» из шестого английского дивизиона. Аренда продлилась 26 матчей – это единственная серьезная практика Уильямса во взрослом футболе.

Теперь Рис Уильямс – это защитник «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Сначала он вышел на минуту в игре с «Аяксом», но там «Ливерпуль» просто убивал добавленное время. В матче с «Мидтьюлландом» Фабиньо травмировался уже на 30-й минуте. Его как раз и заменил Рис Уильямс.

Бывший клуб Уильямса еще во время игры с «Аяксом» обыграл его появление через популярный флешмоб:

Так Рис Уильямс забивал за молодежную команду «Ливерпуля». За этот гол фанаты уже сравнили его с травмированным ван Дейком.

Клопп еще после игры с «Аяксом» рассказывал о перспективах Уильямса: «Да, это хорошая история. Я видел по его глазам после того матча, что он был очень впечатлен таким событием. Это приятно. У него большой талант – не только физический, а именно настоящий талант. Приятно, что сейчас он с нами».

Ближайшие матчи «Ливерпуля», где почти точно выйдет Уильямс:

  • АПЛ, 31 октября – «Вест Хэм»
  • ЛЧ, 3 ноября – «Аталанта»
  • АПЛ, 8 ноября – «Ман Сити»

Его первый серьезный выход в Лиге чемпионов получился удачным:

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Жота 55
Салах 90
2:0
Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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