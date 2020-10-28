«Ливерпуль» потерял почти всех ЦЗ. Играет парень, который провел сезон в шестом дивизионе

«Ливерпуль» вышел на матч с «Мидтьюлландом» наполовину резервным составом, но в обороне все без альтернативы. Пара основных центральных защитников – Джо Гомес и Фабиньо. Ван Дейк и Матип травмированы, а других опытных игроков в составе просто нет. Поэтому в запасе на матч Лиги чемпионов оказался 19-летний Рис Уильямс.

Клопп до этого никогда по-настоящему не использовал Уильямса. Да, на старте сезона он привлекался к матчам кубковых турниров, но в прошлом играл в команде «Киддерминстер» из шестого английского дивизиона. Аренда продлилась 26 матчей – это единственная серьезная практика Уильямса во взрослом футболе.

Теперь Рис Уильямс – это защитник «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Сначала он вышел на минуту в игре с «Аяксом», но там «Ливерпуль» просто убивал добавленное время. В матче с «Мидтьюлландом» Фабиньо травмировался уже на 30-й минуте. Его как раз и заменил Рис Уильямс.

Бывший клуб Уильямса еще во время игры с «Аяксом» обыграл его появление через популярный флешмоб: