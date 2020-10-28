«Ливерпуль» потерял почти всех ЦЗ. Играет парень, который провел сезон в шестом дивизионе
«Ливерпуль» вышел на матч с «Мидтьюлландом» наполовину резервным составом, но в обороне все без альтернативы. Пара основных центральных защитников – Джо Гомес и Фабиньо. Ван Дейк и Матип травмированы, а других опытных игроков в составе просто нет. Поэтому в запасе на матч Лиги чемпионов оказался 19-летний Рис Уильямс.
Клопп до этого никогда по-настоящему не использовал Уильямса. Да, на старте сезона он привлекался к матчам кубковых турниров, но в прошлом играл в команде «Киддерминстер» из шестого английского дивизиона. Аренда продлилась 26 матчей – это единственная серьезная практика Уильямса во взрослом футболе.
Теперь Рис Уильямс – это защитник «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Сначала он вышел на минуту в игре с «Аяксом», но там «Ливерпуль» просто убивал добавленное время. В матче с «Мидтьюлландом» Фабиньо травмировался уже на 30-й минуте. Его как раз и заменил Рис Уильямс.
Бывший клуб Уильямса еще во время игры с «Аяксом» обыграл его появление через популярный флешмоб:
Так Рис Уильямс забивал за молодежную команду «Ливерпуля». За этот гол фанаты уже сравнили его с травмированным ван Дейком.
Клопп еще после игры с «Аяксом» рассказывал о перспективах Уильямса: «Да, это хорошая история. Я видел по его глазам после того матча, что он был очень впечатлен таким событием. Это приятно. У него большой талант – не только физический, а именно настоящий талант. Приятно, что сейчас он с нами».
Ближайшие матчи «Ливерпуля», где почти точно выйдет Уильямс:
- АПЛ, 31 октября – «Вест Хэм»
- ЛЧ, 3 ноября – «Аталанта»
- АПЛ, 8 ноября – «Ман Сити»
Его первый серьезный выход в Лиге чемпионов получился удачным: