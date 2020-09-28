Новая фишка защитников «Ливерпуля»: глупо привезти в свои, в той же игре забить в чужие

Наверное, под это определение мог бы попасть и Садио Мане, хоть он и не защитник. На третьей минуте он рисковал оставить «Ливерпуль» в меньшинстве за удар локтем в лицо Тирни, но получил только желтую. А потом сравнял счет всего через три минуты после гола «Арсенала».

Ошибки «Ливерпуля» настораживают, но результата клуб все равно добивается – три победы в трех матчах с тяжелыми соперниками – «Арсеналом», «Челси» и дерзким «Лидсом». Но если защитники и дальше будут исправлять ошибки голами – тревожиться не о чем.