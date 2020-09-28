Ливерпуль
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Вирджил ван Дейк
Эндрю Робертсон
Арсенал
Лидс
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#Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Арсенал #Вирджил ван Дейк #Лидс #Эндрю Робертсон

Новая фишка защитников «Ливерпуля»: глупо привезти в свои, в той же игре забить в чужие

28 сентября, 23:55

www.imago-images.de / Global Look Press

«Ливерпуль» устроил веселье в первом туре АПЛ, перестреливаясь с «Лидсом». Победил 4:3, но соперник трижды сравнивал. Вирджила ван Дейка можно было хвалить и ругать одновременно.

  • Счет 1:1, и ван Дейк забил со стандарта. Вопросов нет.
  • Счет 2:1, и ван Дейк выдал удобный голевой пас сопернику в ситуации, где хуже был бы только автогол.

В третьем туре соперник – «Арсенал», которому «Ливерпуль» проиграл по пенальти Суперкубок.

25-я минута, и забил Ляказетт. С эффектного голевого паса защитника «Ливерпуля» – Эндрю Робертсона. 0:1.

Скриншот с трансляции Окко

Прошло всего девять минут, уже при счете 1:1 Робертсон хорошо отработал на навесе Трента – принял мяч и решил эпизод. Гол стал победным – «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» 3:1 (в конце отличился Жота).

Скриншот с трансляции Окко

Наверное, под это определение мог бы попасть и Садио Мане, хоть он и не защитник. На третьей минуте он рисковал оставить «Ливерпуль» в меньшинстве за удар локтем в лицо Тирни, но получил только желтую. А потом сравнял счет всего через три минуты после гола «Арсенала».

Ошибки «Ливерпуля» настораживают, но результата клуб все равно добивается – три победы в трех матчах с тяжелыми соперниками – «Арсеналом», «Челси» и дерзким «Лидсом». Но если защитники и дальше будут исправлять ошибки голами – тревожиться не о чем.

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мане 28
Робертсон 34
Жота 88
3:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Ляказетт 25
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
И все-таки они невероятны
Как «Ливерпуль» стал лучшим. Большой и подробный разбор секретов Клоппа − за 17 шагов
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vladik12
30 сентября, 20:14

Больше фишек, хороших и разных.

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#Эндрю Робертсон