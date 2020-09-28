Новая фишка защитников «Ливерпуля»: глупо привезти в свои, в той же игре забить в чужие
«Ливерпуль» устроил веселье в первом туре АПЛ, перестреливаясь с «Лидсом». Победил 4:3, но соперник трижды сравнивал. Вирджила ван Дейка можно было хвалить и ругать одновременно.
- Счет 1:1, и ван Дейк забил со стандарта. Вопросов нет.
- Счет 2:1, и ван Дейк выдал удобный голевой пас сопернику в ситуации, где хуже был бы только автогол.
В третьем туре соперник – «Арсенал», которому «Ливерпуль» проиграл по пенальти Суперкубок.
25-я минута, и забил Ляказетт. С эффектного голевого паса защитника «Ливерпуля» – Эндрю Робертсона. 0:1.
Прошло всего девять минут, уже при счете 1:1 Робертсон хорошо отработал на навесе Трента – принял мяч и решил эпизод. Гол стал победным – «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» 3:1 (в конце отличился Жота).
Наверное, под это определение мог бы попасть и Садио Мане, хоть он и не защитник. На третьей минуте он рисковал оставить «Ливерпуль» в меньшинстве за удар локтем в лицо Тирни, но получил только желтую. А потом сравнял счет всего через три минуты после гола «Арсенала».
Ошибки «Ливерпуля» настораживают, но результата клуб все равно добивается – три победы в трех матчах с тяжелыми соперниками – «Арсеналом», «Челси» и дерзким «Лидсом». Но если защитники и дальше будут исправлять ошибки голами – тревожиться не о чем.
Больше фишек, хороших и разных.