Олли Уоткинс
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#Олли Уоткинс #Футбол #АПЛ #Ливерпуль #Астон Вилла #Брентфорд

Этот парень сыграл третий матч в АПЛ. И забил «Ливерпулю» хет-трик за тайм

04 октября, 22:43
Александр Плеханов

твиттер АПЛ

Олли Уоткинсу 24 года. До этого сезона он играл в четвертом дивизионе за «Эксетер», уходил в аренду в шестой дивизион, а потом осел в Чемпионшипе. За три сезона в «Брентфорде» Уоткинс только в одном чемпионате забил 46 голов. В сентябре «Астон Вилла» купила его за 30 миллионов евро.

Уоткинс дебютировал в АПЛ матчем против «Шеффилда». «Астон Вилла» победила, но он ничего не сделал. В игре с «Фулхэмом» его команда забила три мяча, а Уоткинс опять не поучаствовал. Зато параллельно он забивал «Бертону» и «Бристолю» в Кубке лиги. Все ради подготовки к одному гениальному прорыву.

Первые голы в АПЛ Уоткинс забил в матче с чемпионским «Ливерпулем». Получился хет-трик уже в первом тайме. Уоткинс оказался только десятым игроком за всю историю, у которого есть три гола за матч с «Ливерпулем». Последним таким автором хет-трика был Димитар Бербатов в 2010-м.

Уоткинс вообще сделал идеальный хет-трик: забил обеими ногами и головой.

Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Уоткинс 4
Уоткинс 22
МакГинн 35
Уоткинс 39
Баркли 55
Грилиш 66
Грилиш 75
7:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 33
Салах 60

Что еще надо знать о прорыве Уоткинса:

⚽️ В прошлом сезоне Уоткинс был единственным игроком в четырех ведущих английских дивизионах, который забил 26 голов в чемпионате.

⚽️ Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит назвал Уоткинса одним из самых востребованных форвардов в стране.

⚽️ FIFA что-то знала: еще в апреле Уоткинс получил улучшенную карточку с огромными характеристиками.

⚽️ Уоткинс всегда забивал по-разному. Для примера – это видео от «Бретнфорда», где есть его 20 голов.

⚽️ Уоткинс воспитывался в академии «Эксетера», но попал туда только со второго раза. В 2017-м «Эксетер» продал его в «Брентфорд» всего за 2 миллиона евро.

⚽️ Карьерная мечта Олли Уоткинса – игра за «Арсенал». Об этом он рассказал в момент, когда получал награду игроку года в Чемпионшипе.

⚽️ В сезоне-2014/15 Уоткинс забил 10 голов за команду «Уэстон-супер-Мар» в шестом английском дивизионе. Там его до сих пор помнят и ставят в пример.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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