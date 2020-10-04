Этот парень сыграл третий матч в АПЛ. И забил «Ливерпулю» хет-трик за тайм

Олли Уоткинсу 24 года. До этого сезона он играл в четвертом дивизионе за «Эксетер», уходил в аренду в шестой дивизион, а потом осел в Чемпионшипе. За три сезона в «Брентфорде» Уоткинс только в одном чемпионате забил 46 голов. В сентябре «Астон Вилла» купила его за 30 миллионов евро.

Уоткинс дебютировал в АПЛ матчем против «Шеффилда». «Астон Вилла» победила, но он ничего не сделал. В игре с «Фулхэмом» его команда забила три мяча, а Уоткинс опять не поучаствовал. Зато параллельно он забивал «Бертону» и «Бристолю» в Кубке лиги. Все ради подготовки к одному гениальному прорыву.

Первые голы в АПЛ Уоткинс забил в матче с чемпионским «Ливерпулем». Получился хет-трик уже в первом тайме. Уоткинс оказался только десятым игроком за всю историю, у которого есть три гола за матч с «Ливерпулем». Последним таким автором хет-трика был Димитар Бербатов в 2010-м.

Уоткинс вообще сделал идеальный хет-трик: забил обеими ногами и головой.