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«Астон Вилла» осталась в АПЛ. Радость – селфи на поле и танцы в раздевалке 📸
26 июля, 20:43
В последнем туре «Астон Вилла» могла вылететь, если бы сыграла хуже «Уотфорда». При победе «Борнмута» (а он победил) соперникам хватало еще и обычного поражения «Виллы». Она удерживала нули с «Вест Хэмом» до 84-й минуты, потом забила, но сразу пропустила ответный. Ничья позволила «Вилле» остаться на 17-м месте. Радовались так:
И так:
И даже так:
После возобновления сезона «Астон Вилла» набрала только 10 очков. Восемь из них были в последних четырех матчах. Во многом решающим оказалось очко «Астон Виллы» в игре с «Шеффилдом» (0:0). В том самом матче, где вратарь «Астон Виллы» зашел с мячом в ворота, но судьи и автоматическая система определения гола этого не увидели.
«Борнмут», «Уотфорд», «Норвич» вылетели в Чемпионшип.