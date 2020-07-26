«Астон Вилла» осталась в АПЛ. Радость – селфи на поле и танцы в раздевалке 📸

После возобновления сезона «Астон Вилла» набрала только 10 очков. Восемь из них были в последних четырех матчах. Во многом решающим оказалось очко «Астон Виллы» в игре с «Шеффилдом» (0:0). В том самом матче, где вратарь «Астон Виллы» зашел с мячом в ворота, но судьи и автоматическая система определения гола этого не увидели.

«Борнмут», «Уотфорд», «Норвич» вылетели в Чемпионшип.