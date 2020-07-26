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#Астон Вилла #Футбол #АПЛ #Уотфорд #Норвич #Борнмут

«Астон Вилла» осталась в АПЛ. Радость – селфи на поле и танцы в раздевалке 📸

26 июля, 20:43
Александр Плеханов

В последнем туре «Астон Вилла» могла вылететь, если бы сыграла хуже «Уотфорда». При победе «Борнмута» (а он победил) соперникам хватало еще и обычного поражения «Виллы». Она удерживала нули с «Вест Хэмом» до 84-й минуты, потом забила, но сразу пропустила ответный. Ничья позволила «Вилле» остаться на 17-м месте. Радовались так:

твиттер «Астон Виллы»

И так:

И даже так:

После возобновления сезона «Астон Вилла» набрала только 10 очков. Восемь из них были в последних четырех матчах. Во многом решающим оказалось очко «Астон Виллы» в игре с «Шеффилдом» (0:0). В том самом матче, где вратарь «Астон Виллы» зашел с мячом в ворота, но судьи и автоматическая система определения гола этого не увидели.

«Борнмут», «Уотфорд», «Норвич» вылетели в Чемпионшип.

Вот этот момент:
«Шеффилд» порвал твиттер одним словом
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vladik12
27 июля, 11:02

Лучше бы вилы вылетели, а вишни остались.

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