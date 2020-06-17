«Шеффилд» порвал твиттер одним словом

DailyMail в онлайне озвучил предположение, что на часах судьи Оливера надпись зажглась только лишь в перерыве. «Не могу понять, почему они не пошли смотреть ВАР», – удивился эксперт Sky Sports Джейми Реднапп.

У «Астон Виллы» весь сезон путаница с вратарями – несколько голов привозил Хитон, потом чудил Рейна. Для Нюланда это всего четвертый матч в сезоне АПЛ и второй в старте. Но вопросы к нему появятся позже, сейчас – будут разбираться, как при рестарте АПЛ главной темой оказалась техническая ошибка.

Пока же известен только сам факт: технология не сработала.