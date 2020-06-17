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«Шеффилд» порвал твиттер одним словом
Первый матч АПЛ после рестарта – «Астон Вилла» против «Шеффилд Юнайтед». В конце первого тайма голкипер «Виллы» Эрьян Нюланд влетел с мячом в ворота, но ни система определения гола, ни ВАР не отреагировали.
Был гол или нет? Кажется, все очевидно:
Лицо голкипера – вторая тема для обсуждений и наверняка будет мелькать в мемах.
Первая же – почему гол не засчитали, а главное – почему не сработали системы. «Серьезно?» – отреагировал твиттер «Шеффилда» и за первые полчаса собрал под десять тысяч ретвитов.
Даже в «Спартаке» удивились.
«Только подумали, что 2020-й не может быть еще хуже, как сломалась система определения гола».
Ну, и шутки вроде «пропал ВАР, последний раз его видели 9 марта, обращаться в АПЛ».
DailyMail в онлайне озвучил предположение, что на часах судьи Оливера надпись зажглась только лишь в перерыве. «Не могу понять, почему они не пошли смотреть ВАР», – удивился эксперт Sky Sports Джейми Реднапп.
У «Астон Виллы» весь сезон путаница с вратарями – несколько голов привозил Хитон, потом чудил Рейна. Для Нюланда это всего четвертый матч в сезоне АПЛ и второй в старте. Но вопросы к нему появятся позже, сейчас – будут разбираться, как при рестарте АПЛ главной темой оказалась техническая ошибка.
Пока же известен только сам факт: технология не сработала.
UPD. Официальное заявление по системе Hawk Eye – она не сработала, хотя на более чем 9000 матчах раньше таких ошибок не было. До матча она была в порядке, функционировала и потом. Компания Hawk-Eye Innovations извинилась за инцидент.