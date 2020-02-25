Сразу два случая, когда вратарь убежал на угловой и получил в пустые ворота

37-летний Рейна играет гораздо реже Укиджи в этом сезоне, но зато чаще попадает в яркие истории. Перейдя в «Астон Виллу», он уже отразил пенальти в игре с «Тоттенхэмом» и очень помог выиграть у «Уотфорда», совершив несколько крутых сэйвов.

Рейна принадлежит «Милану», где начинал сезон. Там, подменяя Доннарумму, ошибся в моменте с голом «Дженоа» со штрафного, а потом еще и привез пенальти, но сам его отразил. В этом сезоне у него всего шесть матчей, но почти каждый из них чем-то запомнился.