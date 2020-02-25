Сразу два случая, когда вратарь убежал на угловой и получил в пустые ворота
26-й тур чемпионата Франции стартовал в пятницу – «Лион» в гостях выиграл у «Метца». Главный герой – голкипер «Метца» Александр Укиджа, который посмешил сразу в обоих голах «Лиона».
Сначала при пробитии пенальти выскочил на несколько метров. Конечно, отразил, и конечно, заставили перебить – повторный удар уже не вытащил. Так «Лион» повел в счете, а в самой концовке его удвоил – Укиджа убежал на угловой своей команды, «Лион» отбился, и Ауар забил в пустые ворота.
На следующий день похожий эпизод случился в АПЛ. «Саутгемптон» тоже вел 1:0 в игре с «Астон Виллой», в концовке на угловом появился голкипер бирмингемского клуба Пепе Рейна.
«Саутгемптон» отбился, а Армстронг убежал и забил – 2:0.
37-летний Рейна играет гораздо реже Укиджи в этом сезоне, но зато чаще попадает в яркие истории. Перейдя в «Астон Виллу», он уже отразил пенальти в игре с «Тоттенхэмом» и очень помог выиграть у «Уотфорда», совершив несколько крутых сэйвов.
Рейна принадлежит «Милану», где начинал сезон. Там, подменяя Доннарумму, ошибся в моменте с голом «Дженоа» со штрафного, а потом еще и привез пенальти, но сам его отразил. В этом сезоне у него всего шесть матчей, но почти каждый из них чем-то запомнился.