Кейсуке Хонда
Футбол
Ботафого
Гениальное видео: Хонда пытается объяснить бразильцу, что пас в Японии тоже называется «пас»
20 февраля, 21:35
Кейсуке Хонда теперь играет за бразильский «Ботафого». Пока он ищет взаимопонимание с новыми партнерами через совместные тренировки в спортзале. Вместе с Хондой тренировался бразильский защитник Марсело Беневенуто. Когда они разговорились о футбольных выражениях на разных языках, получилось совсем смешно.
Как будет пас? Все понятно и без перевода.
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