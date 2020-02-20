Гениальное видео: Хонда пытается объяснить бразильцу, что пас в Японии тоже называется «пас»

Кейсуке Хонда теперь играет за бразильский «Ботафого». Пока он ищет взаимопонимание с новыми партнерами через совместные тренировки в спортзале. Вместе с Хондой тренировался бразильский защитник Марсело Беневенуто. Когда они разговорились о футбольных выражениях на разных языках, получилось совсем смешно.

Как будет пас? Все понятно и без перевода.