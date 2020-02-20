Кейсуке Хонда
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#Кейсуке Хонда #Футбол #Ботафого

Гениальное видео: Хонда пытается объяснить бразильцу, что пас в Японии тоже называется «пас»

20 февраля, 21:35

Кейсуке Хонда теперь играет за бразильский «Ботафого». Пока он ищет взаимопонимание с новыми партнерами через совместные тренировки в спортзале. Вместе с Хондой тренировался бразильский защитник Марсело Беневенуто. Когда они разговорились о футбольных выражениях на разных языках, получилось совсем смешно.

Как будет пас? Все понятно и без перевода.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Бразилия – восьмая страна в карьере Хонды. Теперь он – игрок «Ботафого»
Бизнесмен, инвестор, эколог, тренер Камбоджи по скайпу – такой Хонда теперь играет в «Витессе»
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