Бизнесмен, инвестор, эколог, тренер Камбоджи по скайпу – такой Хонда теперь играет в «Витессе»
1 июля истек контракт Хонды с «Мельбурном», и он остался без команды. Соглашение с «Мельбурном» он не продлил по собственной инициативе: хотел либо играть на более высоком уровне, либо завершить карьеру и вплотную заняться сторонними проектами (хотя перспектива выступить на домашних ОИ-2020 манила больше).
Спустя пять месяцев Хонда подписал контракт с «Витессом» – там тренируют хорошо знакомые ему по ЦСКА Слуцкий и братья Березуцкие. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Хонда долго искал команду: предлагал себя «Милану» и «МЮ»
В конце июля Хонда рассказал о планах. «Мой агент – брат, и у меня есть контакты с клубами из АПЛ, Бундеслиги и Ла Лиги, так что я жду предложений. Но ситуация сложная. Я уже немолод, у меня большая зарплата, а еще я тренирую сборную Камбоджи. Моему брату приходится о многом договариваться с клубами, которые мной интересуются. Я не могу подписать контракт сразу: нужно больше времени», – говорил Хонда.
Затея затянулась. На Хонду не выходили команды из высших лиг. Хотя сам он даже предпринимал попытки законтачиться с топ-клубами.
«МЮ» он писал: «Дайте мне контракт, мне не нужны деньги. Мне нужно играть за великую команду с классными партнерами».
«Милан» Хонда тоже вспоминал: «Я всегда хотел вам помочь. Позвоните мне, если я вам нужен».
В конечном итоге Хонда тренировался с «Венло» (в котором когда-то играл), чтобы просто поддерживать форму. А контракт ему предложил «Витесс».
«Ему, может быть, и 33 года, но он не теряет свои способности. Он никогда не был быстрым, так что скорость он просто не мог потерять. У него много других хороших качеств. Он профессионал и всегда в хорошей форме. Он как робот – максимальная степень профессионализма», – рассказал Слуцкий перед самым его подписанием.
Хонда и сборная Камбоджи: связь с помощниками по скайпу, появление только на матчах
В силу своей клубной занятности Хонда не может уделять все время сборной Камбоджи (и да, сейчас он единственный в мире профессиональный футболист, который и играет, и тренирует). Как-то сам Хонда говорил: «У меня есть договоренность с «Мельбурном». Я тренирую Камбоджу так, чтобы это не мешало моей игре за клуб. Тренеры сборных не очень заняты из-за того, что матчей немного».
Большую часть года Хонда находится вне Камбоджи. В это время все дела по сборной он решает, переговариваясь с помощниками по скайпу. С федерацией футбола Камбоджи он также держит связь через ассистентов.
На матчах Хонда руководит сборной самостоятельно. Статистика Камбоджи при Хонде (берем только официальные матчи): две победы, одна ничья и шесть поражений. Одно из них – Ирану со счетом 0:14. После разгрома Хонда сказал: «Мы найдем в себе силы подняться. Такое поражение есть не для того, чтобы закрыться и больше не верить в себя. А для того, чтобы, сделав выводы, двигаться дальше».
Хонда бесконечно влюблен в Камбоджу. Он признавался, что ему нравится природа, люди, сама страна. В Камбодже он с помощью своего брата (который еще и его агент) открыл футбольную академию. Еще Хонда помогает Камбодже в развитии сельского хозяйства через японскую фирму Agribuddy (помогает не только Камбодже, но и Индии). Хонда – один из основных ее инвесторов.
Чем еще занимается Хонда
В нескольких пунктах:
• Вместе с Уиллом Смитом и японским инвестиционным фондом вложились в киберспорт – потратили 46 миллионов долларов.
• Еще одно совместное дело со Смитом – венчурный фонд Dreamer Fund. Специализация – помощь в развитии небольшим компаниям.
• На этом совместные со Смитом крупные проекты не закончились. TravelPark – компания, занимающаяся помощью большим компаниям в организации деловых поездок. Смит и Хонда не только ее главные инвесторы, но и сооснователи.
• В Японии у Хонды есть фармацевтический бизнес и небольшая компания, специализирующаяся на производстве техники.
• В ближайшее время Хонда запустит проект, связанный с борьбой против загрязнения окружающей среды. Какой именно проект – Хонда пока не говорит.
Чтобы не сойти с ума от работы, Хонда нанял нескольких помощников. Сколько именно – никто не понимает. Точно известно, что сейчас у Хонды два администратора – они занимаются организацией деловых перелетов, бухгалтерией и общением с прессой. Еще у Хонды два финансиста, которые помогают ему в распределении денежных вливаний, контролируют кассу некоторых компаний.
Сам Хонда не страдает от такой нагрузки: говорит, что ему скучно без дела, и искренне надеется, что когда-нибудь изменит мир.