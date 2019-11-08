Бизнесмен, инвестор, эколог, тренер Камбоджи по скайпу – такой Хонда теперь играет в «Витессе»

1 июля истек контракт Хонды с «Мельбурном», и он остался без команды. Соглашение с «Мельбурном» он не продлил по собственной инициативе: хотел либо играть на более высоком уровне, либо завершить карьеру и вплотную заняться сторонними проектами (хотя перспектива выступить на домашних ОИ-2020 манила больше).

Спустя пять месяцев Хонда подписал контракт с «Витессом» – там тренируют хорошо знакомые ему по ЦСКА Слуцкий и братья Березуцкие. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Хонда долго искал команду: предлагал себя «Милану» и «МЮ»

В конце июля Хонда рассказал о планах. «Мой агент – брат, и у меня есть контакты с клубами из АПЛ, Бундеслиги и Ла Лиги, так что я жду предложений. Но ситуация сложная. Я уже немолод, у меня большая зарплата, а еще я тренирую сборную Камбоджи. Моему брату приходится о многом договариваться с клубами, которые мной интересуются. Я не могу подписать контракт сразу: нужно больше времени», – говорил Хонда.