Кануте помогает мусульманам в Севилье. Собирает деньги на строительство новой мечети
Фредерик Кануте отыграл в «Севилье» семь сезонов. За это время он дважды выигрывал Кубок УЕФА и Кубок Испании. В «Севилье» Кануте провел 209 матчей и забил 89 голов. Для его карьеры «Севилья» оказалась главной командой – больше Кануте толком нигде не заиграл.
Он завершил карьеру еще в 2013 году. Сейчас 41-летний Кануте занимается управлением в собственной компании 12 MANagement, которая ведет дела игроков. Еще он выполняет функции посла Ла Лиги, а заодно занимается благотворительностью.
Новая цель Кануте – строительство мечети для мусульман в Севилье. Для этого он участвует в специальной акции от фонда, зарегистрированного еще в 2004 году. Мечеть в Севилье хотели построить уже давно, но средства не находились. Участие Кануте дало толчок – собрано почти 120 тысяч долларов.
В твиттере Кануте распространяет вот это видео, где объясняет всю ситуацию. Публикация набрала уже 1135 ретвитов.
Кануте не первый раз помогает мусульманам в Севилье. Есть старая, но важная история из 2007 года. У местной мечети Понсе де Леон завершился договор аренды, поэтому ее выставили на продажу. Кануте потратил 700 тысяч долларов, чтобы выкупить здание для Исламской общины.
С того времени община расширилась. Людям требуется новое достойное место, которое вместит всех. В запланированную мечеть будут звать в гости и представителей другой веры. С этим связана еще одна цель – развеять все негативное, что думают об исламе и его последователях.
Сам Кануте принял ислам в 20 лет. Из-за этого однажды он отказался носить форму «Севильи» с рекламой сайта букмекерской конторы. Для Кануте сделали исключение – ему изготовили футболку без такого логотипа. Ради веры Кануте готов на все.
У Кануте есть собственный благотворительный фонд. Оттуда жертвуются деньги на нужды детей-сирот или тех, кто живет в плохих условиях в родной для Кануте Мали.
Тысяча фунтов из этого фонда в 2013 году ушла на нужды Адама Имрана. Мальчик страдал церебральным параличом, но пытался соблюдать пост. Кануте отправил деньги, чтобы за Адамом дополнительно ухаживали.
Тот случай, когда добрые дела уже перекрывают футбольные достижения.