Кануте помогает мусульманам в Севилье. Собирает деньги на строительство новой мечети

Фредерик Кануте отыграл в «Севилье» семь сезонов. За это время он дважды выигрывал Кубок УЕФА и Кубок Испании. В «Севилье» Кануте провел 209 матчей и забил 89 голов. Для его карьеры «Севилья» оказалась главной командой – больше Кануте толком нигде не заиграл.

Он завершил карьеру еще в 2013 году. Сейчас 41-летний Кануте занимается управлением в собственной компании 12 MANagement, которая ведет дела игроков. Еще он выполняет функции посла Ла Лиги, а заодно занимается благотворительностью.

Новая цель Кануте – строительство мечети для мусульман в Севилье. Для этого он участвует в специальной акции от фонда, зарегистрированного еще в 2004 году. Мечеть в Севилье хотели построить уже давно, но средства не находились. Участие Кануте дало толчок – собрано почти 120 тысяч долларов.