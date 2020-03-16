Ботафого

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Хонда дебютировал за «Ботафого» и забил 100-й гол в карьере
#Кейсуке Хонда
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Гениальное видео: Хонда пытается объяснить бразильцу, что пас в Японии тоже называется «пас»
#Кейсуке Хонда
Бразилия – восьмая страна в карьере Хонды. Теперь он – игрок «Ботафого»
#Кейсуке Хонда
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