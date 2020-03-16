Хонда дебютировал за «Ботафого» и забил 100-й гол в карьере

Кейсуке Хонда реализовал пенальти в матче «Ботафого» и «Бангу» (Лига Кариока). Матч закончился вничью 1:1, Хонда открыл счет.

Это первый матч японского полузащитника за «Ботафого». За последний год он играл еще за два клуба – австралийский «Мельбурн Виктори» (до мая 2019) и голландский «Витесс» (осенью 2019).

Мяч за «Ботафого» стал для него 100-м в клубной карьере: