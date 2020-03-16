Кейсуке Хонда
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#Кейсуке Хонда #Футбол #Ботафого

Хонда дебютировал за «Ботафого» и забил 100-й гол в карьере

16 марта, 10:17

«Ботафого»

Кейсуке Хонда реализовал пенальти в матче «Ботафого» и «Бангу» (Лига Кариока). Матч закончился вничью 1:1, Хонда открыл счет.

Это первый матч японского полузащитника за «Ботафого». За последний год он играл еще за два клуба – австралийский «Мельбурн Виктори» (до мая 2019) и голландский «Витесс» (осенью 2019).

Мяч за «Ботафого» стал для него 100-м в клубной карьере:

  • 28 – за ЦСКА
  • 26 – за «Венло»
  • 13 – за «Пачуку» и «Нагою Грампус»
  • 11 – за «Милан»
  • 8 – за «Мельбурн»
  • 1 – за «Ботафого».
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