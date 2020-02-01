Кейсуке Хонда
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Ботафого
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#Кейсуке Хонда #Футбол #Ботафого #Чемпионат Бразилии

Бразилия – восьмая страна в карьере Хонды. Теперь он – игрок «Ботафого»

01 февраля, 01:27

33-летний экс-полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда нашел себе не только новый клуб, но и новую страну для продолжения карьеры. Хонда будет играть за бразильский «Ботафого» до конца 2020 года.

На одной картине – вся карьера Хонды. По работе он объездил семь стран, Бразилия станет восьмой:

«Гол»

Клуб оригинально представил своего новичка:

Последним клубом Хонды был голландский «Витесс», где он работал под руководством Леонида Слуцкого. После ухода Слуцкого клуб покинул и Хонда.

С 2017 года Хонда чаще меняет клубы, чем раньше. По три сезона он проводил в «Нагое» (Япония) и «Венло» (Голландия), три с половиной потратил на «Милан», в ЦСКА отыграл четыре года.

После этого новый год – новый клуб: в 2017-м уехал в Мексику, в 2018-м – в Австралию, еще через год – в Голландию, а сейчас – в Бразилию.

Все фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
С тех пор ничего не поменялось кроме клуба
Бизнесмен, инвестор, эколог, тренер Камбоджи по скайпу – такой Хонда теперь играет в «Витессе»
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