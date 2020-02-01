Бразилия – восьмая страна в карьере Хонды. Теперь он – игрок «Ботафого»
33-летний экс-полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда нашел себе не только новый клуб, но и новую страну для продолжения карьеры. Хонда будет играть за бразильский «Ботафого» до конца 2020 года.
На одной картине – вся карьера Хонды. По работе он объездил семь стран, Бразилия станет восьмой:
Клуб оригинально представил своего новичка:
Последним клубом Хонды был голландский «Витесс», где он работал под руководством Леонида Слуцкого. После ухода Слуцкого клуб покинул и Хонда.
С 2017 года Хонда чаще меняет клубы, чем раньше. По три сезона он проводил в «Нагое» (Япония) и «Венло» (Голландия), три с половиной потратил на «Милан», в ЦСКА отыграл четыре года.
После этого новый год – новый клуб: в 2017-м уехал в Мексику, в 2018-м – в Австралию, еще через год – в Голландию, а сейчас – в Бразилию.