Бразилия – восьмая страна в карьере Хонды. Теперь он – игрок «Ботафого»

Последним клубом Хонды был голландский «Витесс», где он работал под руководством Леонида Слуцкого. После ухода Слуцкого клуб покинул и Хонда.

С 2017 года Хонда чаще меняет клубы, чем раньше. По три сезона он проводил в «Нагое» (Япония) и «Венло» (Голландия), три с половиной потратил на «Милан», в ЦСКА отыграл четыре года.

После этого новый год – новый клуб: в 2017-м уехал в Мексику, в 2018-м – в Австралию, еще через год – в Голландию, а сейчас – в Бразилию.