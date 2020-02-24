Неймара удалили в матче Лиги 1. Теперь у него 9 (да, уже девять!) красных карточек в карьере
«ПСЖ» с трудом обыграл «Бордо» в чемпионате Франции. Проблем доставил запасной голкипер Серхио Рико, который привез один из голов. Защита тоже играла плохо, но парижане выиграли 4:3.
Неймар обошелся в игре без результативных очков, а под конец был удален с поля. Въехал в ноги сопернику и получил вторую желтую карточку.
Неймару 28 лет, а это удаление стало для него уже девятым в карьере. Три клуба, сборная – везде хотя бы раз Неймар удалялся. Больше половины этих карточек были показаны в «Сантосе», но и со времен переезда в Европу игрок периодически теряет голову.
Характер удалений разный, по большей части – несдержанность. В Бразилии – много споров с арбитром и саркастические аплодисменты, в Европе – неоправданные фолы. Прошлая красная в «ПСЖ» сложилась из двух желтых за несколько минут в дерби с «Марселем». За сборную Неймар удалился уже после матча – запулил мячом в соперника.
Всего девять удалений. До завершения карьеры еще далеко, но цифра уже очень внушительная для нападающего.