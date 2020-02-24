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#Неймар #Футбол #ПСЖ #Лига 1

Неймара удалили в матче Лиги 1. Теперь у него 9 (да, уже девять!) красных карточек в карьере

24 февраля, 21:58

Keystone Press Agency / Global Look Press

«ПСЖ» с трудом обыграл «Бордо» в чемпионате Франции. Проблем доставил запасной голкипер Серхио Рико, который привез один из голов. Защита тоже играла плохо, но парижане выиграли 4:3.

Неймар обошелся в игре без результативных очков, а под конец был удален с поля. Въехал в ноги сопернику и получил вторую желтую карточку.

Неймару 28 лет, а это удаление стало для него уже девятым в карьере. Три клуба, сборная – везде хотя бы раз Неймар удалялся. Больше половины этих карточек были показаны в «Сантосе», но и со времен переезда в Европу игрок периодически теряет голову.

«Гол»

Характер удалений разный, по большей части – несдержанность. В Бразилии – много споров с арбитром и саркастические аплодисменты, в Европе – неоправданные фолы. Прошлая красная в «ПСЖ» сложилась из двух желтых за несколько минут в дерби с «Марселем». За сборную Неймар удалился уже после матча – запулил мячом в соперника.

Всего девять удалений. До завершения карьеры еще далеко, но цифра уже очень внушительная для нападающего.

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