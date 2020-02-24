Неймара удалили в матче Лиги 1. Теперь у него 9 (да, уже девять!) красных карточек в карьере

«ПСЖ» с трудом обыграл «Бордо» в чемпионате Франции. Проблем доставил запасной голкипер Серхио Рико, который привез один из голов. Защита тоже играла плохо, но парижане выиграли 4:3.

Неймар обошелся в игре без результативных очков, а под конец был удален с поля. Въехал в ноги сопернику и получил вторую желтую карточку.