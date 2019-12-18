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Игрок сборной Англии жил в приюте, кормил на Рождество бездомных, сейчас ходит к психологу
#Тайрон Мингс
27 мая, 15:39
Звезды АПЛ балуются веселящим газом. Уже попадались Ляказетт, Уокер, Стерлинг и Озил
#Александр Ляказетт
17 мая, 17:22
Конан Дойл и спорт: играл в футбол под псевдонимом, обожал крикет и писал о величии бейсбола
#литература
03 марта, 13:40
💪🏿Самый накаченный футболист АПЛ – тренировки без железа (никто не верит!) и предложение вступить в уличную банду
#Адама Траоре
28 февраля, 16:17
Сразу два случая, когда вратарь убежал на угловой и получил в пустые ворота
#АПЛ
25 февраля, 13:20
За 22 месяца Дринкуотер сыграл в АПЛ три матча. Все – против «Ман Сити»
#Дэнни Дринкуотер
12 января, 20:40
Принц Гарри бросил престол, но точно не бросит спорт: переносил свадьбу из-за финала кубка, скрывает любимый клуб, лоббировал чемпионат мира
#АПЛ
10 января, 22:08
«Ливерпуль» вышел с самым молодым составом в истории – и дерзко проиграл
#Ливерпуль
18 декабря 2019, 00:20
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